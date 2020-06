Ajax ontvangt open sollicitatie: ‘Van der Meijde mag materiaalman worden’

Ahmed ‘Mido’ Hossam speelde verdeeld over twee periodes voor Ajax en de inmiddels gestopte aanvaller van Egypte volgt de Amsterdamse club nog steeds op de voet. De voormalig Ajacied dook na zijn actieve loopbaan het trainersvak in en een terugkeer bij Ajax als hoofdtrainer ziet Mido dan ook zeker wel zitten. De oud-spits werkte tot januari bij het Egyptische Masr El Makasa.

Op aanraden van Marcel Desailly, collega-analist bij BeIN Sports, volgde Mido een cursus bij de voetbalbond van Wales. "Daar heb ik mijn A-diploma gehaald", verduidelijkt hij in een interview met ELF Voetbal. "Ik wil graag bij een mooie club in Europa werken. Het is mijn droom om ooit bij Ajax trainer te worden." Mido weet al wie in zijn technische staf komen te werken. "Richard Witschge en Aron Winter. Betrouwbare mannen met heel veel ervaring. Ze hebben veel voetbalkennis en fijne karakters. Andy van der Meijde mag materiaalman worden, haha."

Mido werd in 2010 door toenmalig trainer Martin Jol teruggehaald naar Ajax. Laatstgenoemde werd echter al snel opgevolgd door Frank de Boer, wat de kansen op speeltijd bepaald geen goed deed. "Hij vertelde gelijk dat hij mij niet nodig had en ik besloot dan ook om te gaan, al had ik nog een contract. Ik wilde jonge aanvallers die op de deur klopten niet in de weg zitten en voelde niets voor een plek op de bank of tribune."

Voor Mido, die tussen zijn periodes bij in Nederland uitkwam voor onder meer Tottenham Hotspur, AS Roma en Celta de Vigo, blijft Ajax desondanks een zeer bijzondere club. Hij komt nog steeds geregeld in de Johan Cruijff ArenA om wedstrijden te bezoeken. "Zoals vorig seizoen voor tv-werk in de Champions League. Dat ik met open armen word ontvangen, doet me goed", zo besluit Mido zijn relaas.