AZ speelt met terugkeer van oude bekende in op vertrek tweetal

AZ nam vorige week op tijdelijke basis afscheid van Jasper Schendelaar en Rody de Boer, die worden verhuurd aan respectievelijk Telstar en De Graafschap. Om het vertrek van de twee jonge doelmannen op te vangen zijn de Alkmaarders nu in zee gegaan met Hobie Verhulst, zo melden zij maandagmiddag via de officiële kanalen. De 27-jarige doelman heeft zich voor een jaar aan de club verbonden.

Voor Verhulst betekent dit dienstverband een terugkeer op het oude nest. De sluitpost meldde zich in 2004 op elfjarige leeftijd in de jeugdopleiding van AZ en bleef uiteindelijk tien jaar actief in Alkmaar. De keeper schopte het in die tijd tot de selectie van het eerste elftal, al zou het nooit van een officieel debuut in de hoofdmacht komen.

Verhulst vertrok in 2014 naar MVV Maastricht en deed in de seizoenen erop veel ervaring op bij FC Volendam en Go Ahead Eagles. Namens Volendam kwam hij 118 keer in actie, terwijl hij 75 keer onder de lat stond bij Go Ahead. “Dit voelt heerlijk. Ik ben er erg blij mee. Ik trainde al een tijdje mee, maar ik hoefde er niet lang over na te denken om hier een contract te tekenen”, reageert hij op zijn terugkeer. “Ik kom hier natuurlijk vandaan en dan is het bijzonder om terug te keren. Ik heb onlangs een huis gekocht in Alkmaar dat bijna af is en ben het afgelopen seizoen een paar keer naar de wedstrijden geweest. Erg leuk dat het rond is gekomen.”

Ook directeur voetbalzaken Max Huiberts is enthousiast: “Hobie trainde de afgelopen weken al mee. Het is mooi dat we het tijdelijke vertrek van Rody de Boer zo snel hebben kunnen opvangen. Hobie is natuurlijk geen onbekende voor ons, zeker niet voor onze keeperstrainer. Er waren weinig vraagtekens. Hij keert terug op het oude nest en ik ben nog zijn trainer geweest, dus alles bij elkaar denk ik dat het een goed match is.” Verhulst vervult aankomend seizoen naar alle waarschijnlijkheid de rol van reservekeeper achter eerste keus Marco Bizot.