Ibrahimovic krijgt onderzoek aan de broek na ongeoorloofd kleedkamerbezoek

Een bezoek van Zlatan Ibrahimovic aan de kleedkamer van Hammarby IF levert de Zweedse club wellicht problemen op. De aanvaller van AC Milan, sinds eind vorig jaar mede-eigenaar van de club, wilde de spelers afgelopen weekeinde feliciteren met de 2-0 overwinning op Östersunds FK. Ibrahimovic overtrad hiermee echter wel de regels die vanwege de coronacrisis nog steeds van kracht zijn in Zweden.

Het is momenteel alleen voor spelers en leden van de technische staf toegestaan om de kleedkamer te betreden. Onder meer Aftonbladet pakt uit met het nieuws over de misser van Ibrahimovic, waarna de Zweedse voetbalbond besloot om een officieel onderzoek in te stellen. "Maar ik heb wel eerst meer informatie nodig voordat ik er iets over kan zeggen. We zullen eerst in contact treden met Hammarby", laat secretaris-generaal Mats Enquist weten in een eerste reactie.

Ibrahimovic is grootaandeelhouder van Hammarby en zit geregeld op de tribune bij thuiswedstrijden. Tijdens de lockdown in Italië vanwege de coronacrisis verbleef de voormalig Ajacied in Zweden en hij trainde in de periode regelmatig mee met de eerste selectie van Hammarby. Een definitieve overgang naar de Zweedse club lijkt er echter niet in te zitten voor de 38-jarige spits, die momenteel herstellende is van een kuitblessure en wellicht de wedstrijd van AC Milan tegen Lecce op 22 juni moet missen.

De toekomst van Ibrahimovic lijkt sowieso ongewis. Zijn contract bij AC Milan loopt binnenkort af en het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat de samenwerking tussen club en aanvaller een vervolg krijgt. In de Italiaanse media is al gesuggereerd dat de routinier na dit seizoen een punt achter zijn loopbaan zet en verdergaat als zaakwaarnemer, met Mino Raiola als diens mentor. Ook de stap naar Napoli, waar voormalig ploeggenoot Gennaro Gattuso de trainer is, is reeds besproken.