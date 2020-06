Verbazing om naderende deal met Feyenoord: ‘Wij hadden zijn jawoord al’

Mark Diemers wordt volgens het Dagblad van het Noorden nog deze week gepresenteerd als aanwinst van Feyenoord. De middenvelder van Fortuna Sittard leek eerder nog op weg naar FC Groningen, dat al tot een akkoord was gekomen met de Limburgse club. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus is niet bijster gelukkig met de hele gang van zaken rondom de door zijn club begeerde Diemers.

Fledderus weet dat Diemers steeds nadrukkelijker in verband wordt gebracht met een transfer richting Feyenoord. "Ik heb het allemaal meegekregen", vertelt de bestuurder via een videoverbinding aan bovengenoemde krant. "Uiteraard heb ik contact gezocht met het kamp-Diemers. Afgelopen vrijdag hebben we nog met elkaar gesproken. Maar ze hebben meer tijd nodig. De media zullen goed ingevoerd en ingelicht zijn, maar ik kan natuurlijk niet op dergelijke geruchten ingaan. Ik wacht nu op een melding vanuit het kamp-Diemers." FC Groningen en Fortuna hadden afgesproken dat er uiterlijk deze maandag een definitief akkoord zou worden gesloten, anders zou Feyenoord weer in beeld komen.

De transfersaga met Diemers in de hoofdrol zorgt voor gemengde gevoelens bij Fledderus. "Het is natuurlijk een vervelende situatie geworden met bijna alleen maar verliezers. Over Diemers en FC Groningen is deze week heel veel gezegd en geschreven. Dat wij sneller hadden handelen misschien. Ik wil het nog wel een keer uitleggen, maar ik had al veel langer contact met de zaakwaarnemer van Diemers. Maar steeds kreeg ik te horen dat er grotere en andere clubs waren. FC Groningen is een club in een categorie waar Diemers het niet in zoekt."

"Door de coronacrisis veranderde de situatie", benadrukt Fledderus. "Diemers was ook al bij veel clubs op bezoek geweest. Maar die haakten af en toen zijn wij heel snel gaan schakelen. We hebben een uitstekend gesprek gehad, waar Danny Buijs ook bij was. Hij was gelijk superenthousiast over onze plannen en Diemers gaf gelijk aan nog maar naar een club te willen en dat was FC Groningen. Dat paste namelijk perfect bij zijn carrièreplannen, dus dat was allemaal superpositief."

De contacten met Fortuna waren vervolgens al snel gelegd. "Daarna hebben we een akkoord bereikt met Diemers en zijn zaakwaarnemer", vervolgt Fledderus zijn analyse over de transfersoap. "Dat was ook niet makkelijk, daar moesten we ook ver in gaan. Die jongen ligt goed in de markt, dat zie je nu ook weer. Maar we kregen een jawoord van Diemers, zijn zaakwaarnemer én Fortuna. Maar toen werd gevraagd of er een doorverkooppercentage zou zijn voor Diemers en dat soort dingen, want dat was in de media gekomen. Wij hadden echter maximaal geïnvesteerd, en nu opeens kwam dit probleem op tafel." De hele situatie bezorgt Fledderus een vieze smaak in de mond. "Voor mij is een woord een woord, maar dat geldt blijkbaar niet voor iedereen. Het is wat ons betreft een hele vervelende situatie."