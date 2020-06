Casillas haakt al na vier maanden af in race om topfunctie in Spanje

Iker Casillas is niet langer in de race om het voorzitterschap van de Spaanse voetbalbond, zo laat de doelman van FC Porto maandag weten middels een officieel statement. De 39-jarige Spanjaard benadrukt dat de buitengewone situatie op sociaal en economisch gebied in zijn thuisland en de problemen met de gezondheidszorg vanwege de coronacrisis de voornaamste redenen zijn om voortijdig af te haken. Casillas had zichzelf in februari kandidaat gesteld.

"De verkiezingen (gepland voor 17 augustus, red.) komen even op het tweede plan terecht", schrijft Casillas in een verklaring die is gedeeld op zijn sociale media-kanalen. "Dit is een tijd om samen te werken, niet om de verschillen juist uit te vergroten. Voetbal en ook de maatschappij hebben dat heel hard nodig momenteel." De kans is groot dat Luis Rubiales, die in mei 2018 aantrad als voorzitter van de Spaanse bond, wordt herkozen. Momenteel zijn er geen andere kandidaten voor de topfunctie.

In januari kwamen de eerste berichten al naar buiten dat Casillas belangstelling had voor de functie van voorzitter van de RFEF. Tevens werd benadrukt dat de voormalig doelman steun zou krijgen van Javier Tebas, de preses van LaLiga. Uit een enquete van Marca kwam de grote populariteit van Casillas nog eens naar voren. Hij kreeg namelijk maar liefst 94 procent van de stemmen, terwijl Rubiales het moest doen met slechts zes procent.

Casillas beschikt bij FC Porto over een contract dat binnenkort afloopt en het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat de samenwerking tussen beide partijen een vervolg krijgt. De voormalig keeper van Real Madrid kreeg in mei 2019 een hartaanval op de training en stond sindsdien niet meer onder de lat bij de Portugese grootmacht. Casillas keerde in november vorig jaar pas terug op het trainingsveld van FC Porto.