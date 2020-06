Zorgen over voortijdig gewisselde Frenkie de Jong lijken ongegrond

Frenkie de Jong startte zaterdagavond in de basis tijdens de eerste wedstrijd van Barcelona sinds de hervatting van LaLiga. De middenvelder maakte de negentig minuten echter niet vol in het met 0-4 gewonnen duel tegen RCD Mallorca, aangezien hij zich vlak voor tijd moest laten vervangen door fysieke ongemakken. Deze klachten zullen hem echter niet gedurende langere tijd aan de kant houden.

“Door de stand was het voor ons was het makkelijker en we hebben min of meer kunnen doen wat we wilden, los van de wissel van Frenkie de Jong. Hij vroeg zelf om een wissel en ik had eigenlijk een andere wijziging willen doorvoeren. Frenkie had een beetje last en ik hoop dat het niets is”, uitte trainer Quique Sétien zaterdagavond na de wedstrijd tegen Mallorca zijn zorgen.

De vrees van de oefenmeester blijkt nu ongegrond te zijn geweest, aangezien De Jong gewoon deel uitmaakt van de selectie voor de wedstrijd tegen Léganes van dinsdagavond. De Oranje-international stond zondag tijdens de uitlooptraining alweer op het veld en lijkt zijn fysieke klachten inmiddels van zich afgeschud te hebben.

Gezien de plannen van Sétien om met het oog op het drukke programma te gaan rouleren is het overigens niet uitgesloten dat De Jong op de bank zal beginnen. Barcelona ontvangt de nummer negentien van LaLiga dinsdagavond in het eigen Camp Nou. Titelconcurrent Real Madrid, dat een achterstand van twee punten heeft, neemt het donderdagavond op tegen Valencia.