‘Paris Saint-Germain laat oog vallen op broers van 130 miljoen euro’

Paris Saint-Germain neemt afscheid van Thiago Silva, Layvin Kurzawa en Thomas Meunier en dus is technisch directeur Leonardo op zoek naar versterkingen voor de defensie. De Braziliaanse voetbalbestuurder heeft naar verluidt zijn oog laten vallen op de gebroeders Lucas en Theo Hernández, al zal het niet goedkoop worden om de twee verdedigers los te weken bij respectievelijk Bayern München en AC Milan.

Cadena SER weet te melden dat PSG zeer gecharmeerd is van de 24-jarige Lucas Hernández, die zowel links achterin als centraal uit de voeten kan. De wereldkampioen werd vorig jaar voor tachtig miljoen euro door der Rekordmeister overgenomen van Atlético Madrid, maar beleeft een wisselvallig debuutjaar in het zuiden van Duitsland. Lucas Hernández kampte met het nodige blessureleed, terwijl hij ook met forse concurrentie te maken heeft.

Op de linksbackpositie heeft Alphonso Davies namelijk een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt, terwijl David Alaba en Jérôme Boateng momenteel het hart van de defensie vormen. Trainer Hansi Flick heeft daarnaast volgend seizoen weer de beschikking over Niklas Süle, die momenteel ontbreekt vanwege een zware knieblessure. Bayern zou daarom bereid zijn om afscheid te nemen van Lucas Hernández, maar wil wel de tachtig miljoen terugzien die een jaar geleden voor hem werd betaald.

Als Lucas Hernández inderdaad naar PSG vertrekt, kan hij daar herenigd worden met zijn broer 22-jarige Theo. De linksback ruilde Real Madrid een jaar geleden in voor Milan en maakt veel indruk in het San Siro. Onda Cero weet toe te voegen dat i Rossoneri vijftig miljoen wensen te ontvangen voor de Fransman, die daarmee wel fors goedkoper is dan zijn broer.