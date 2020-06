‘Barcelona streept naam Onana door en werkt aan deal voor 16 miljoen’

De kans dat André Onana Ajax deze zomer inruilt voor Barcelona lijkt steeds kleiner te worden. Het Portugese medium A Bola weet namelijk te melden dat de Catalanen bezig zijn met het binnenhalen van Luís Maximiano. Barcelona zou zestien miljoen euro moeten betalen voor de 21-jarige doelman van Sporting Portugal, die over een doorlopend contract tot medio 2023 beschikt.

Maximiano, die ook wordt genoemd als mogelijke aanwinst van AC Milan en Internazionale, is een veel goedkoper alternatief voor Barcelona, zo klinkt het. Ajax vraagt naar verluidt tussen de dertig en veertig miljoen euro voor Onana, wat een transfer richting het Camp Nou lijkt te bemoeilijken. Maximiano zou bij de koploper in LaLiga de concurrentiestrijd moeten aangaan met eerste keus Marc-André ter Stegen. Momenteel is Neto de tweede doelman in de selectie van trainer Quique Setién, maar de routinier overweegt een vertrek deze zomer.

De jonge sluitpost van Sporting Portugal was in april nog in beeld bij Ajax als mogelijke opvolger van Onana. Record wist echter ook te melden dat de Portugese topclub het huidige contract van Maximiano flink wil opwaarderen en verlengen tot medio 2025. In de nieuwe verbintenis van de door Barcelona begeerde doelman stijgt de ontsnappingsclausule van 45 miljoen euro naar 60 miljoen euro. Een definitief akkoord is echter nog niet gesloten tussen beide partijen.

Maximiano heeft inmiddels 23 wedstrijden in de hoofdmacht van Sporting Portugal achter zijn naam staan, waaronder 4 duels in de Europa League. Na de blessure van de negen jaar oudere collega Renan Ribeiro in de beginfase van het seizoen 2019/20 kreeg Maximiano een kans onder de lat. Sinds december miste hij geen wedstrijd meer en in de daaropvolgende maanden kregen steeds meer Europese topclubs zijn goede prestaties in de gaten.