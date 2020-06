Kenneth Perez onder de indruk: ‘Hij doet me een beetje denken aan Wijnaldum’

FSV Mainz 05 ging zondagmiddag in eigen stadion met 0-1 onderuit tegen FC Augsburg en moet daardoor nog altijd vrezen voor een plaats in de play-off om promotie en degradatie. Trainer Achim Beierlorzer ruimde geen basisplaats in voor Jean-Paul Boëtius, die pas 25 minuten voor het einde binnen de lijnen werd gebracht. Kenneth Perez raakte in een kort tijdsbestek onder de indruk van Boëtius.

“Het is vaak een reflex van trainers om de voetballers op de bank te zetten in de strijd tegen degradatie. Maar hij kwam erin en voegt echt wel voetbal toe in dit team. Dat heb je, hoe je het ook wendt of keert, wel nodig als je aanspraak wil maken op een doelpunt. Hij speelt anders dan we hem kennen, op een andere positie”, begint Perez bij FOX Sports. Hij doelt op de rol van Boëtius als middenvelder in het elftal van Mainz.

Boëtius verrassend slachtoffer komst landgenoot: ‘Hij ging er niet op vooruit’

“Hij is veel aan de bal en vindt de simpele, goede oplossingen. Daar hadden zijn medespelers heel veel moeite mee, om de bal naar de goede kleur te spelen”, gaat de analist verder. Met een passingzuiverheid van 87,5 procent (veertien van de zestien passes kwamen aan) behoorde Boëtius in dat opzicht tot de vijf beste spelers van Mainz. Hij verstuurde tevens twaalf passes op de vijandige helft, waarvan 83,3 procent aankwam, en daarmee staat hij zelf in de top-drie van zijn ploeg in de wedstrijd tegen FC Augsburg. Tegelijkertijd leed Boëtius slechts vier keer balverlies, al is dat aantal voornamelijk laag door zijn beperkte aantal speelminuten. In de 25 minuten dat hij meedeed, creëerde Boëtius één kans voor Mainz.

Boëtius moest het in de laatste twee wedstrijden, tegen Eintracht Frankfurt (0-2 zege) en FC Augsburg (0-1 nederlaag), stellen met een plaats op de reservebank. In de met 0-1 verloren wedstrijd tegen TSG 1899 Hoffenheim werd Boëtius in de rust gewisseld. “Je zou toch denken dat je er in ieder geval één opstelt die wat kan, dan kan je de rest laten rennen”, zo haakt collega-analist Arnold Bruggink in. Boëtius was dit seizoen goed voor 3 doelpunten en 5 assists in 27 officiële wedstrijden voor Mainz. Perez raakte tijdens de invalbeurt van de 26-jarige middenvelder annex buitenspeler onder de indruk. “Hij doet me een beetje denken aan Wijnaldum, gewoon de goede dingen.”