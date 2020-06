Dario Van den Buijs verlaat Eredivisie na drie jaar voor favoriete club

Dario Van den Buijs verruilt Heracles Almelo voor Beerschot, zo maakt de Belgische club via de officiële kanalen bekend. De 24-jarige verdediger was bij de Almeloërs in het bezit van een aflopende verbintenis en keert derhalve transfervrij terug naar zijn thuisland. Van den Buijs zet bij Beerschot zijn handtekening onder een driejarig contract, dat hem tot medio 2023 aan de club verbindt.

Beerschot introduceert Van den Buijs via de officiële kanalen als een ‘Beerschotsupporter’ en schrijft dat de verdediger zich op de radar bevond bij meerdere Belgische eersteklassers. De Gazet van Antwerpen voegt toe dat er ook verschillende Nederlandse clubs voor hem in de markt waren. De voormalig jeugdinternational voor België speelde in de jeugdopleiding van Westerlo en Club Brugge, tot FC Eindhoven hem in 2015 naar Nederland haalde.

‘De eerste wedstrijd op het vijfde niveau zaten er achtduizend mensen’

Van den Buijs werd twee jaar later door Heracles opgepikt en namens de Almeloërs speelde hij de afgelopen drie jaar 49 wedstrijden in de Eredivisie. Zijn contract bij Heracles liep af, waardoor Van den Buijs transfervrij kon overstappen naar een andere club. De verdediger heeft ervoor gekozen om na vijf jaar op de Nederlandse velden te hebben gespeeld weer terug te keren naar België.

Het is overigens nog de vraag op welk niveau Van den Buijs volgend seizoen actief zal zijn. Beerschot moet de return van de finale om promotie tegen Oud-Heverlee Leuven nog afwerken. De heenwedstrijd werd door de nieuwe werkgever van Van den Buijs met 1-0 gewonnen en het is de bedoeling dat wedstrijd in Leuven nog wordt gespeeld om te bepalen welke club volgend seizoen op het hoogste niveau actief is.