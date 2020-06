‘Mark Diemers hakt knoop door en weigert topsalaris van 350.000 euro’

Mark Diemers gaat de overstap naar Feyenoord maken, zo weet het Dagblad van het Noorden te melden. Het betekent dat FC Groningen ondanks een principe-akkoord het nakijken heeft. De 26-jarige middenvelder had volgens het regionale dagblad bij de Trots van het Noorden een jaarsalaris van 350.000 euro kunnen opstrijken.

Het Dagblad van het Noorden meldt op basis van ‘verschillende bronnen rond de betrokken partijen’ dat Diemers zijn jawoord heeft gegeven aan Feyenoord. Omdat er sprake is van een principe-akkoord tussen FC Groningen en Fortuna Sittard en dat pas maandag verloopt, mag er officieel niks gemeld worden over een eventuele overgang van Diemers naar Feyenoord. Fortuna mag pas maandag met andere clubs gaan praten en het ligt in de lijn der verwachtingen dat er dan spoedig een akkoord komt met Feyenoord. Het Algemeen Dagblad meldt dat hij dolgraag naar Feyenoord wil en deze week nog gepresenteerd moet worden, als alles volgens plan verloopt.

Voor FC Groningen betekent dat een forse tegenvaller, want de club dacht Diemers eigenlijk al binnen te hebben. Er bestond een akkoord met zowel Fortuna als de middenvelder zelf en alleen een doorverkooppercentage stond een overeenkomst aanvankelijk nog in de weg. Diemers had bij Fortuna een doorverkooppercentage bedongen en de Limburgers weigerden hiervoor op te draaien, terwijl FC Groningen hier aanvankelijk ook niet aan wilde. Toen Feyenoord zich in de strijd om Diemers meldde, was FC Groningen toch bereid om het bedrag voor zijn rekening te nemen.

Er werd vervolgens een akkoord gemeld tussen Fortuna en FC Groningen, waardoor alleen een persoonlijk akkoord het afronden van de transfer nog in de weg stond. Diemers had echter zijn zinnen gezet op een overgang naar Feyenoord, wat er voor zorgt dat FC Groningen het nakijken heeft. Hij had bij de Trots van het Noorden een jaarsalaris van 350.000 euro kunnen opstrijken, maar bij Feyenoord ligt een ‘aanzienlijk hoger’ bedrag in het vooruitzicht.

Mark-Jan Fledderus, technisch directeur bij FC Groningen, is niet van plan om juridische stappen te ondernemen, omdat hij van mening is dat zijn club niets heeft aan een speler die liever elders wil voetballen. Het is aannemelijk dat zowel Fortuna als Diemers er nu snel uitkomt met Feyenoord. De middenvelder speelde afgelopen seizoen 29 officiële wedstrijden voor Fortuna en droeg eerder het shirt van De Graafschap, FC Utrecht en SC Cambuur.