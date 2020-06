PSG wil stunten met komst van fenomeen

Arsenal heeft de beste papieren om Marc Roca over te nemen van Espanyol. De middenvelder, die een afkoopsom van 45 miljoen euro heeft, wordt ook gevolgd door onder meer AC Milan en Real Madrid. (Milan News)

KRC Genk hoopt deze week op een doorbraak in de onderhandelingen met Heracles Almelo inzake spits Cyriel Dessers. De gesprekken tussen de clubs 'evolueren in gunstige richting'. (Het Laatste Nieuws)

Al-Duhail heeft contact gezocht met Stade Rennes. De club uit Qatar hoopt aanvaller M'Baye Niang, die tot medio 2023 vastligt in Frankrijk, deze zomer over te kunnen nemen. (Foot Mercato)