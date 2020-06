Bij Real Madrid weggepeste groeibriljant weigert aanbieding van Bayern

Flavius Daniliuc hoopt zijn doorbraak als profvoetballer te beleven in Frankrijk. De negentienjarige verdediger van Bayern München heeft een aanbod naast zich neer gelegd om zijn eerste profcontract te tekenen in Beieren en staat voor een overstap naar OGC Nice, zo meldt Nice-Matin. Volgens de krant krijgt Daniliuc een langdurig contract bij de club uit de Ligue 1.

Daniliuc begon zijn loopbaan bij Admira Wacker Mödling, maakte in 2010 de overstap naar Rapid Wien en werd een jaar later weggekaapt door Real Madrid. Het binnenhalen van de Oostenrijkse verdediger, met Roemeense roots, werd later een van de zaken die de Koninklijke een transferverbod opleverde en zijn verblijf in de Spaanse hoofdstad werd sowieso geen doorslaand succes. Daniliuc werd gepest bij Real Madrid, had last van heimwee en verliet de jeugdopleiding in 2015 definitief, na al verhuurd te zijn geweest aan FC Liefering (de satellietclub van Red Bull Salzburg) en DFI Bad Aibling.

Zijn vertrek bij Real Madrid werd tot stand gebracht door David Alaba. Daniliuc ontmoette de vleugelverdediger annex middenvelder van Bayern München in 2011 al en sindsdien sprak Alaba van zijn kleine bro. Via Alaba ontstond er contact met Harald Cerny, de toenmalig trainer van de Onder-14, en werd er een overgang naar Bayern tot stand gebracht. “We zijn David voor altijd dankbaar. Niet alleen voor de transfer, maar ook omdat hij een perfect rolmodel voor Flavius is”, sprak vader Michael Daniliuc.

“Ondanks wat hij al bereikt heeft, is hij heel down-to-earth. Hij heeft geen sterallures, werkt iedere dag hard en mijn zoon moet dat als voorbeeld nemen”, aldus Daniliuc senior. Bij Bayern groeide de verdediger door en dit seizoen was hij aanvoerder van de Onder-19. Tegelijkertijd maakte hij in het tweede elftal al zijn debuut in het betaald voetbal en voorlopig heeft hij vier optredens voor Bayern II in de 3.Liga achter zijn naam staan. Doordat hij een aanbod van Bayern naast zich neer gelegd heeft, kan hij transfervrij de overstap naar Nice maken.

Daniliuc meldt zich naar verluidt maandag al bij Nice om alle formaliteiten af te ronden. Als dat geen problemen oplevert, zet hij zijn handtekening onder een langlopend contract. Nice-Matin benadrukt dat les Aiglons hiermee de ambities om jonge, veelbelovende talenten aan te trekken kracht bijzetten. Nice, dat het beëindigde Ligue 1-seizoen op de zesde plaats besloot, haalde vorige zomer al onder meer Kasper Dolberg, Alexis Claude-Maurice, Stanley Nsoki en Khéphren Thuram binnen.