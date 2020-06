Van Ginkel krijgt bijzonder voorstel; PSV staat open voor nieuwe deal

Marco van Ginkel heeft een nieuwe contractaanbieding gekregen van Chelsea. De middenvelder beschikt in Londen over een aflopende verbintenis, maar kan zijn verblijf op Stamford Bridge verlengen, zo vertelt hij in gesprek met het Eindhovens Dagblad. Het contractvoorstel van Chelsea is bijzonder, daar Van Ginkel al ruim twee jaar zonder wedstrijden zit vanwege blessureleed.

"Het is nog niet voorbij. De vooruitzichten zijn nu heel goed", zegt de voormalig aanvoerder van PSV in gesprek met de krant over een gekwetst kniegewricht dat hem parten speelt. "Ik heb keihard gewerkt om terug te komen en kan vier, vijf trainingen per week inmiddels goed aan. Bijna was ik in maart toe aan meedoen met de groep en mocht ik in trainingen de duels in, maar toen greep corona om zich heen. Misschien kan ik deze zomer toch nog een paar keer in een wedstrijd in actie komen."

Van Ginkel geeft aan dat zijn zaakwaarnemer Karel Jansen in gesprek is met Chelsea over een nieuwe deal. De 27-jarige middenvelder is erg blij met het teken van vertrouwen van de Engelse club. "Het is niet niks dat een club je na zo'n lange blessureperiode in deze onzekere tijd probeert te behouden. Kennelijk zien ze nog steeds iets in me, al moeten we er dus nog wel uitkomen."

Mochten club en speler geen overeenkomst bereiken, dan kan Van Ginkel transfervrij zoeken naar een nieuwe werkgever. De krant weet dat de deur bij PSV altijd openstaat. De achtvoudig Oranje-international werd in het verleden drie keer door de Eindhovenaren gehuurd van Chelsea. "Met een aantal mensen bij PSV houd ik nog contact. Het gaat echt niet alleen om mijn contract of toekomstplannen, maar ook om het uitwisselen van ervaringen. Er is over en weer menselijke interesse en dat stel ik enorm op prijs."

Van Ginkel hoopt nog vele jaren zonder blessures te kunnen voetballen. De middenvelder beseft dat hij een 'prachtig vak' uitoefent. "Dat waardeer je alleen maar meer als het zo lang niet gaat zoals je wilt. Ik wil nog heel graag een aantal jaren op topniveau voetballen en snap ook wel dat bijvoorbeeld Ibrahim Afellay dat nog wil. Als je zo lang hebt geknokt om weer fit te raken en je hebt het gevoel dat je weer vooruit gaat, wil je dat graag nog een keer laten zien."