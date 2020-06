‘PSV completeert staf met oud-doelman van Manchester United’

Raimond van der Gouw wordt de nieuwe keeperstrainer van PSV, zo weet De Telegraaf te melden. De 57-jarige oud-doelman van onder meer Manchester United en West Ham United was sinds 2009 werkzaam als keeperstrainer bij Vitesse, maar gaat nu vanaf volgend seizoen aan de slag in Eindhoven. Van der Gouw wordt de opvolger van Ruud Hesp, van wie eerder al bekend was geworden dat hij PSV zou verlaten.

Van der Gouw stond tijdens zijn actieve loopbaan onder de lat bij Go Ahead Eagles, Vitesse, Manchester United, West Ham United, RKC Waalwijk en AGOVV, tot hij in 2007 een punt achter zijn loopbaan zette. Na als keeperstrainer bij AGOVV en Sunderland te hebben gewerkt, kwam hij in 2009 in deze functie bij Vitesse terecht. Na elf jaar bij Vitesse te hebben gewerkt, maakt hij nu dus de overstap naar PSV.

Gerbrands: 'Ik maak me zorgen, niet alleen over PSV'

Met het aantrekken van Van der Gouw is de invulling van de staf van de nieuwe trainer Roger Schmidt bekend. In navolging van het Eindhovens Dagblad meldt ook De Telegraaf dat André Ooijer als assistent aan de slag gaat bij PSV. De 55-jarige oud-international was afgelopen seizoen assistent van Ruud van Nistelrooij bij de Onder-19 en zou komend jaar samen met de oud-spits de Onder-18 onder zijn hoede krijgen, maar wordt nu toch al doorgeschoven naar de A-selectie.

Schmidt neemt zijn vertrouweling Jörn Wolf mee als assistent, waardoor Boudewijn Zenden een stapje terug doet. Hij was na het ontslag van Mark van Bommel werkzaam als vaste assistent van interim-trainer Ernest Faber, maar gaat komend seizoen aan de slag als specialistentrainer. Adil Ramzi was ook assistent van Faber, maar wordt nu trainer bij PSV Onder-17. Voor de opvolging van de vertrekkende Mart van den Heuvel als teammanager werd eerder Bas Roorda overgenomen van FC Groningen.