‘Ik zie kansen bij Feyenoord, ik maak bij Ajax van 250 miljoen een miljard’

De Telegraaf meldde zondagavond dat liefst drie Amerikaanse investeringsmaatschappijen bereid zijn om miljoenen te investeren in Feyenoord. Rotterdammer Edwin van Leeuwen, fan van de club, doet al jarenlang zaken op wereldniveau en zou een deal met een of meerdere partijen uit de Verenigde Staten toejuichen. "Feyenoord kan 300 miljoen euro waard worden", zegt Van Leeuwen in gesprek met de krant.

Van Leeuwen heeft zijn sporen onder meer verdiend bij het softwarebedrijf UNIT4, jarenlang sponsor van de KNVB. Bij de intrede van de zakenman was UNIT4 circa veertig miljoen euro waard was, maar toen het bedrijf aan Amerikaanse investeerders werd verkocht, was het 1,4 miljard waard. Van Leeuwen, die door De Telegraaf wordt getypeerd als harde onderhandelaar met een brein van 'Einstein-niveau', was daarnaast als CFO en adviseur werkzaam bij tal van bedrijven.

De zakenman, die zelf 58 grote overnames deed, vreest niet voor een buitenlandse investeerder bij Feyenoord, mede omdat hij de huidige machtsstructuur in De Kuip 'rampzalig' vindt voor de toekomst van de club. Ook denkt hij dat een grote injectie noodzakelijk is om door te groeien naar de Champions League. "Ik hoef geen job bij Feyenoord. Maar ik wil de club wel helpen als er onderhandelingen komen", laat Van Leeuwen weten.

De financieel expert ziet dat het Nederlandse clubvoetbal voor investeerders interessanter is geworden door de internationale prestaties van Ajax, dat vorig seizoen de halve finale van de Champions League bereikte. "Ajax is de benchmark. Ajax is op dit moment zelfs zwaar ondergewaardeerd. De club is ongeveer 250 miljoen euro waard op de beurs. Dat is aan de lage kant. Waarom? Omdat 75 procent van de aandelen in handen is van Ajax. Een aandeelhouder kan daar nooit enige invloed op het beleid uitoefenen en heeft dus niets te zeggen over hoe de club wordt gerund."

Ajax is met een waarde van meer dan een kwart miljard euro de nummer 27 in de wereld, maar volgens Van Leeuwen is de club qua naamsbekendheid niet de nummer 27. "Dan is het gewoon een top-10 merk. Ajax heeft een bepaalde sexy uitstraling. Daarom denk ik dat Ajax bij een reële marktwaardering in werkelijkheid minstens 500 miljoen euro waard is. Als ik grofweg de waarde van Feyenoord moet inschatten, met het huidige spelerspotentieel en in vergelijking met de club uit Amsterdam zou ik maximaal op 100 miljoen uitkomen. Puur even over de duim."

Van Leeuwen vindt het tijd voor 'een nieuwe fase' bij Feyenoord, 'een club waar veel meer kan gebeuren'. "Geloof me, Amerikanen zoeken bedrijven waar het een rommel is. Als je echt een topbedrijf hebt, komen ze niet, want het betekent dat er niks te halen valt. Ze zoeken bedrijven waar het vele malen beter kan. Feyenoord is zo'n bedrijf. (...) Het Rotterdamse in Feyenoord mag nooit verdwijnen. Feyenoord mag ook nooit een kil bedrijf worden. Maar je hoeft niet alleen Feyenoord-gebonden bestuurders te hebben. Ik vertel dit verhaal ook niet alleen omdat ik Feyenoorder ben. Ik zie gewoon de kansen. Zet me bij Ajax neer en ik maak van 250 miljoen een miljard."