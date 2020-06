22 minuten blessuretijd bij ronduit rampzalige competitiehervatting Galatasaray

Galatasaray heeft een ronduit rampzalige competitiehervatting achter de rug in Turkije. De grootmacht uit Istanbul verloor zondagavond met Ryan Donk en Ömer Bayram als basisspelers met 2-0 bij degradatiekandidaat Rizespor en raakte daarnaast ook nog eens drie spelers kwijt. Doelman Fernando Muslera en aanvaller Florin Andone liepen op het eerste oog zware blesusres op, terwijl Adem Büyük met rood van het veld werd gestuurd. Door het verlies is de achterstand van Galatasaray in de Süper Lig op koplopers Trabzonspor en Istanbul Basaksehir na 27 speelrondes opgelopen tot liefst 6 punten.

De dramatische avond voor Galatasaray tekende zich al na een kwartier spelen af toen Muslera ernstig geblesseerd raakte in duel met Milan Skoda. Muslera keerde een inzet van de Tsjechische spits van dichtbij, waarna een ongelukkige botsing tussen de twee volgde. Het rechterbeen van de Uruguayaanse goalie bleef daarbij ongelukkig hangen, waarna een lange blessurebehandeling en uiteindelijk een trieste aftocht voor Muslera volgde. Muslera werd direct afgevoerd naar het ziekenhuis en heeft zoals het er nu naar uitziet zowel zijn scheenbeen als kuitbeen gebroken.

Uiteindelijk trok scheidsrechter Yasar Kemal Ugurlu aan het einde van de eerst helft liefst veertien minuten blessuretijd bij. Het uitvallen van Muslera had ogenschijnlijk grote impact op de overige spelers van Galatasaray. De formatie van trainer Fatih Terim schoot in de eerste helft geen enkele keer op doel en kwam in de 42ste minuut ook nog eens onfortuinlijk op achterstand. Marcelo Saracchi gaf Braian Samudio een licht duwtje in de rug, waarna de spits van Rizespor zeer gewillig naar grond ging en de strafschop die volgde in twee-instanties werd benut door Skoda: 1-0.

Kort na de onderbreking volgde de 2-0 van Rizespor. Een lage voorzet van Dario Melnjak belandde via Mario Lemina voor de voeten van Tunay Torun, waarna de rechtsbuiten via de vingertoppen van de voor Muslera ingevallen Okan Kocuk en de binnenkant van de paal scoorde. Het antwoord van Galatasaray liet daarna niet lang op zich wachten, maar een inzet van Henry Onyekuru werd op voortreffelijke wijze onschadelijk gemaakt door doelman Tarik Cetin.

In het laatste halfuur voetbalde Galatasaray moeizaam en was een comeback eigenlijk nimmer meer in zicht. De schade voor Cim Bom liep echter nog wel verder op, want twintig minuten voor tijd werd ook Andone nog getroffen door een op het eerste oog zware blessure. De Roemeense spits kwam ongelukkig in botsing met Cetin, waarna hij zijn knie lelijk leek te verdraaien. Omdat ook de blessurebehandeling van Andone de nodige tijd in beslag nam, trok Ugurlu aan het einde van het tweede bedrijf nog eens acht minuten extra bij, maar daarin kon Galatasaray de schade niet meer repareren. Integendeel: invaller Büyük werd in de slotminuut nog met tweemaal geel van het veld gestuurd, waardoor Galatasaray de wedstrijd met tien man eindigde.