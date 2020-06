Vreselijke röntgenfoto lekt al tijdens wedstrijd van Galatasaray uit

Het Süper Lig-seizoen is pas net weer hervat, maar lijkt er voor Fernando Muslera alweer op te zitten. De doelman van Galatasaray raakte zondagavond op ongelukkige wijze in botsing met spits Milan Skoda van Rizespor. Na het onderlinge contact verdraaide Muslera zijn rechterbeen en kermde hij het uit van de pijn. Een eerste diagnose in het ziekenhuis wijst volgens Turkse media op een breuk in zowel het scheen- als het kuitbeen.

Het incident vond plaats in de veertiende minuut van de wedstrijd in het Yeni Rize Sehir Stadion van Rizespor. Muslera kwam zijn doel uit toen de bal voor de voeten van Skoda belandde na een voorzet van Tunay Torun vanaf de rechterflank. De keeper slaagde erin om Skoda het scoren te beletten, maar liep daarbij een ernstige blessure op. Muslera greep naar zijn been en maakte direct duidelijk dat de kwetsuur ernstig was; vanaf de zijlijn reageerde trainer Fatih Terim geschokt. Hij werd circa tien minuten behandeld, wat resulteerde in veertien minuten blessuretijd in de eerste helft.

Muslera werd na zijn behandeling per brancard van het veld vervoerd en ging direct door naar het ziekenhuis. Hij was in tranen, maar werd met toestemming van scheidsrechter Yasar Ugurlu bijgestaan door wisselspeler Selçuk Inan terwijl hij het stadion verliet. De Uruguyaan werd vervangen door Okan Kocuk. In het ziekenhuis werden twee breuken geconstateerd. Persbureau DHA heeft zelfs al beslag gelegd op een röntgenfoto, waarop de breuken in het scheen- en kuitbeen van Muslera te zien zijn.

Op sociale media stromen de steunbetuigingen binnen voor de 33-jarige sluitpost, die tegen Rizespor de aanvoerdersband droeg bij Galatasaray. "Beterschap, Fernando Muslera. We hopen dat je zo snel mogelijk terugkeert op het veld", schrijft Fenerbahçe bijvoorbeeld via Twitter. Besiktas komt met een soortgelijke boodschap op Twitter, terwijl spits Burak Yilmaz van de topclub zijn 'broer' Muslera via Instagram Stories het beste wenst. Galatasaray zelf schrijft: "Je zit in ons hart, Nando."