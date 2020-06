Real Madrid kan alleen tevreden zijn over eerste 45 minuten tegen Eibar

Real Madrid heeft LaLiga hervat met een overwinning. De ploeg van Zinédine Zidane kende zondagavond een zorgeloze eerste helft tegen nummer zestien Eibar en liep daarin uit naar een 3-0 voorsprong. Na de pauze kwam Eibar terug tot 3-1, maar daar bleef het ook bij. Evenwel was het verval bij Real aanzienlijk: in het eerste bedrijf controleerde de thuisploeg de wedstrijd volledig, maar na de pauze had Eibar het initiatief en stichtte Real maar weinig gevaar. De kampioenskandidaat heeft na de zege een achterstand van twee punten op koploper Barcelona.

De wedstrijd werd niet afgewerkt in het Santiago Bernabéu, maar in het Alfredo Di Stéfano Stadion van trainingscomplex Valdebebas. Het stadion dat normaliter plaats biedt aan circa 6.000 toeschouwers wordt gebruikt vanwege de renovaties aan de thuishaven van de club. De meest opvallende naam in de basisopstelling van Real Madrid was die van Eden Hazard. De aanvaller werd opgesteld als linksbuiten en kreeg de voorkeur boven spelers als Gareth Bale, Isco en Vinícius Júnior. Hazard ontbrak sinds 26 november met een ernstige enkelblessure, maakte zijn rentree in februari en raakte na twee duels weer geblesseerd aan dezelfde enkel. Hij miste daardoor de laatste drie wedstrijden voor het stopzetten van de competitie en heeft vervolgens kunnen revalideren.

Hoewel de laatste wedstrijd 98 dagen geleden was, had Real Madrid niet veel tijd nodig om op stoom te komen. Al na drie minuten opende de thuisploeg de score. Aan de zijkant van het strafschopgebied liep Karim Benzema zich vast, waarna de bal via Sergio Álvarez terechtkwam voor de voeten van Toni Kroos. Vanaf de rand van het zestienmetergebied raakte hij de bal perfect en zocht hij de rechterbovenhoek uit: 1-0. Uit de eerste écht goed lopende aanval volgde na een klein halfuur de 2-0. Sergio Ramos veroverde de bal op de eigen helft, trok naar voren en bediende Benzema. Die kapte zijn bewaker uit en zette Hazard met een scherpe pass tussen de defensie helemaal vrij voor het doel. Hazard ging niet voor eigen succes, maar zocht de mee opgekomen Ramos uit aan zijn linkerzijde. De verdediger hoefde alleen maar binnen te werken.

Het was voor Ramos zijn eerste doelpunt uit open spel sinds 31 januari 2015; de aanvoerder van Real scoort doorgaans uit standaardsituaties, en veelal met het hoofd. Negen minuten voor de pauze breidde Real de marge nog eens uit. Benzema draaide weg bij linksback Rafa en vond Hazard, wiens schot werd gekeerd door doelman Marko Dmitrovic. Nadat Álvarez de bal probeerde weg te werken, kreeg Marcelo de kans om met het linkerbeen raak te volleren met een laag schot in de rechterhoek: 3-0. De wedstrijd leek voor rust eigenlijk al gespeeld en Real haalde na de pauze de voet van het gaspedaal. Behalve de tussenstand was ook de geslaagde rentree van Hazard een reden voor Real om blij te zijn. De Belg incasseerde vroeg in de wedstrijd een tik en leek daar even last van te hebben, maar had in het restant van de eerste helft goede bijdrages aan het combinatiespel.

Na de pauze daalde het tempo en meldde Eibar zich vaker op de helft van Real. Thibaut Courtois had nog een antwoord op een afstandsknal van Edu Expósito en zag een kopbal van Sergi Enrich op de lat belanden na een corner, maar de doelman werd verrast door de wijze waarop de 3-1 viel. Een schot op goed geluk van Pablo De Blasis werd vlak voor het doel getoucheerd door Pedro Bigas, waardoor Courtois mistastte. Duidelijk was dat Real niet achterover kon leunen, want Eibar bleef dreigend. Halverwege het tweede bedrijf gaf Marcelo de bal weg, waarna Pedro León zijn oude club bijna pijn deed met een krachtig schot; Courtois bracht redding. Ook in de slotfase ging het allesbehalve soepel bij Real. De 3-2 hing nadrukkelijker in de lucht dan de 4-1, maar geen van beide viel.