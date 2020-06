Grote stap naar Champions League-voetbal blijft uit voor Peter Bosz

Schalke 04 is er zondagavond niet in geslaagd om de eerste overwinning in 149 dagen te boeken en is daardoor al dertien wedstrijden zonder zege, wat een negatief clubrecord betekent. De formatie van trainer David Wagner speelde in eigen huis met 1-1 gelijk tegen het Bayer Leverkusen van Peter Bosz, ondanks dat tien minuten voor tijd nog een voorsprong op het scorebord stond. Dankzij een eigen treffer van Juan Miranda hield die Werkself nog een punt over aan het bezoek aan Gelsenkirchen, waardoor de vierde plaats wordt overgenomen van Borussia Mönchengladbach. Aan het eind van de rit levert die plaats een ticket voor de Champions League op. Bij een zege was het gat met de nummer vijf gegroeid tot drie punten.

Bayer Leverkusen bereikte midweeks ten koste van 1. FC Saarbrücken de finale van de DFB Pokal. Bosz zag concurrent Borussia Mönchengladbach zaterdag onderuit gaan tegen Bayern München (2-1), waardoor de vierde plek kon worden overgenomen worden. Met Schalke 04 trof Bayer Leverkusen een tegenstander met een belabberde vorm, want die Königsblauen boekten op 17 januari de laatste overwinning (in eigen stadion tegen Borussia Mönchengladbach) en verloren na de hervatting van de Bundesliga vier van de vijf wedstrijden.

De formatie van Bosz had het echter lastig in de eerste helft en kreeg pas na ruim twintig minuten spelen de eerste goede mogelijkheid via Lucas Alario. De Argentijnse aanvaller leek Bayer Leverkusen vijf minuten voor rust op voorsprong te brengen in de VELTINS-Arena, maar zijn treffer werd geannuleerd wegens buitenspel. De ban werd vijf minuten na rust alsnog gebroken, al was daar de inmenging van de videoscheidsrechter voor nodig.

Een voorzet belandde op de hand van Leverkusen-verdediger Edmond Tapsoba, waarna scheidsrechter Daniel Siebert naar de kant werd geroepen. Hij oordeelde dat er sprake was van strafbaar hands, waardoor Daniel Caligiuri mocht aanleggen vanaf elf meter. De aanvoerder van Schalke maakte geen fout en heeft daardoor in tien opeenvolgende kalenderjaren gescoord in de Bundesliga. Alario had kort daarna direct een mogelijkheid op de gelijkmaker, maar zijn kopbal belandde net aan de verkeerde kant van de paal.

Met nog twintig minuten op de klok greep Bosz in. De net van een blessure teruggekeerde Kai Havertz verliet het veld voor Kevin Volland, terwijl Nadiem Amiri plaatsmaakte voor Daley Sinkgraven. Het sorteerde effect, want tien minuten voor tijd kwam Bayer Leverkusen op gelijke hoogte. Sinkgraven liet de bal slim lopen voor Wendell, die Paulinho in de doelmond vond. Via Schalke-verdediger Juan Miranda ging de bal uiteindelijk tegen de touwen. In de slotfase zocht Bayer Leverkusen nog naar de winnende treffer, maar verder dan een schot van Charles Aránguiz dat net naast ging kwamen de bezoekers niet. Dankzij een fraaie redding van Lukás Hrádecký op een kopbal van Michael Gregoritsch ging de overwinning ook niet naar Schalke.