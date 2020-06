Perez verbaasd door collega-analist: ‘Wauw, beter dan de echte Ronaldo?’

Erik Meijer droeg tussen 1996 en 1999 in het shirt van Bayer Leverkusen. Bij die Werkself speelde de vijftigjarige oud-spits, die tegenwoordig werkzaam is als analist op de Duitse televisie, samen met Ulf Kirsten. Meijer bestempelt Kirsten bij FOX Sports als de ‘beste spits in het strafschopgebied met wie hij ooit heeft samengespeeld’ en dat zorgt voor een verbaasde reactie bij Kenneth Perez.

Voorafgaand aan de wedstrijd tussen Schalke 04 en Bayer Leverkusen, die zondagavond gespeeld wordt, vertelt Meijer over zijn tijd bij die Werkself. “Het stadion was een van de kleinste van Duitsland. Wel altijd uitverkocht met 22.000 mensen, dat was ook genoeg. Want meer mensen kwamen er niet kijken”, wijst Meijer op Ulrich-Haberland-Stadion, dat in 2009 gerenoveerd werd en tegenwoordig de BayArena heet. “We hadden een goede ploeg met een goede trainer. Christoph Daum, een beetje een gekke vent.”

“De ene training hadden we een trainer die voorop ging, dingen uitlegde en precies vertelde waar we moeten lopen. En de andere training hoorde je hem negentig minuten niet. Het was een hele goede tacticus, die de poppetjes goed naast elkaar kon zetten. Niet de elf beste spelers, maar de elf spelers die het best met elkaar konden samenspelen”, vervolgt de oud-spits, die verder voor onder meer PSV, Liverpool en Hamburger SV speelde.

“Ik kwam van KFC Uerdingen en ik was de persoon die daar de doelpunten maakte. Ulf Kirsten deed dat al jaren bij Bayer Leverkusen en dan kan je je maar beter aanpassen, dus dat heb ik gedaan. Ik was een beetje het hulpje van Kirsten en dat heeft goed uitgepakt”, zegt Meijer. Kirsten was in 350 wedstrijden voor Bayer Leverkusen goed voor 181 doelpunten. “Absurd. Dat is voor mij de beste spits in het strafschopgebied met wie ik samengespeeld heb. Dan heb ik het niet over Ronaldo, Michael Owen en dat soort gasten, want hij was in dat opzicht nog beter.”

De uitspraak leidt tot verbazing in de studio van FOX Sports. “Wauw, beter dan de echte Ronaldo?”, vraagt Perez zich af. “Ja, hij was een killer”, reageert Meijer. Kirsten speelde dertien jaar bij Bayer Leverkusen en besloot bij de club zijn actieve loopbaan. “Ronaldo was buiten de zestien enorm goed, als hij zijn snelheid erin kon gooien. Daar was Kirsten niet goed in. Maar in de box, bij de eerste paal... Als Kirsten bij de eerste paal kwam, gingen bij mij de handjes al in de lucht.”