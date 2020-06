Tagliafico: ‘Bij Ajax was hij degene die de meeste indruk op mij heeft gemaakt’

Nicolás Tagliafico raakte bij Ajax diep onder de indruk van Frenkie de Jong. De linksback verkaste in januari 2018 van Independiente naar Ajax en speelde in Amsterdam anderhalf jaar samen met De Jong. Het verbaasde Tagliafico niet dat de middenvelder terechtkwam in de top van Europa met zijn transfer naar Barcelona. Bij Ajax was de Argentijn altijd al het meest onder de indruk van De Jong, vertelt hij aan radiostation Club Octubre uit zijn thuisland.

In het interview wordt Tagliafico, die in de wandelgangen met clubs als Chelsea, Paris Saint-Germain en Barcelona in verband wordt gebracht, gevraagd naar het seizoen 2018/19 met Ajax. De club bereikte de halve finale van de Champions League. "We hebben de lat vorig seizoen heel hoog gelegd met onze prestaties in de Champions League. Ajax kwam weer bovendrijven in Europa. Er wordt nu anders naar ons gekeken", geeft hij aan.

"Bij Ajax leer je veel over de speelwijze van de club. De Ajax-school draait om aanvallend voetbal en het vinden van ruimte om doelpunten te maken. Ze trekken zich niet terug", legt Tagliafico uit. De Jong past met zijn zoektocht naar voetballende oplossingen goed binnen die speelstijl, denkt Tagliafico. "Ik had Frenkie nog nooit gezien voordat ik naar Ajax kwam, maar naar mijn idee is hij op dit moment een van de beste middenvelders ter wereld. Bij Ajax was hij degene die de meeste indruk op mij heeft gemaakt. Hij is heel comfortabel aan de bal en heeft veel rust in zijn spel. Hij vindt makkelijk de juiste oplossingen."

Door de zender uit zijn thuisland wordt Tagliafico ook gevraagd om terug te blikken op het WK 2018. De 25-voudig international had een basisplaats in het elftal dat in de achtste finale strandde tegen de latere wereldkampioen Frankrijk (4-3). "Argentinië is altijd een titelkandidaat, maar ik weet niet of we voorbestemd waren om wereldkampioen te worden", geeft hij toe. "We waren niet goed voorbereid. Bepaalde details waren niet goed afgestemd en er waren twijfels binnen de ploeg over onze tactiek en speelwijze. Er heerste negativiteit bij de buitenwereld. Maar ik heb geprobeerd van ieder moment te genieten, ook van de mindere momenten. De herinnering van het WK zal altijd bij me blijven, ook al ging het niet zoals we hadden gehoopt."