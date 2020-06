Nieuw Ajax-shirt komt Groningse studenten bekend voor: ‘Je reinste plagiaat’

Ajax presenteerde afgelopen week zijn nieuwe uitsshirt. De Amsterdammers gaan volgend seizoen hun uitwedstrijden spelen in een grijsblauw tenue, dat volgens de officiële lezing ‘een mix bevat van blauwtinten met een moderne interpretatie van grafische patronen die je in de jaren ’80 en ’90 zag’. Het nieuwe uitshirt van Ajax kwam een groep Groningse studenten bekend voor, want dat lijkt sprekend op de pakken die zij twee jaar geleden speciaal lieten ontwerpen.

De Groningse studentenvoetbalvereniging Forward vierde twee jaar geleden het 115-jarig bestaan en daarvoor liet het toenmalig bestuur speciale pakken ontwerpen. “Daar hingen we een thema aan en dat werd het EK '88”, vertelt Marnix Feikens namens Forward aan RTV Noord. Een grafisch ontwerper bracht uiteindelijk de pakken tot stand. “Zo kwamen we op het tenue van het Nederlands elftal in 1988, maar dan in de clubkleuren van Forward.”

“Wat onze eerste reactie was? Dat heeft Ajax goed van ons afgekeken. We hebben nog wat oud-leden die nu advocaat zijn. Die hebben we meteen contact laten opnemen met Ajax, want dit is je reinste plagiaat. Nee, gekheid natuurlijk. Het getuigt van onze goede smaak”, zegt Feikens met een knipoog. “We hebben Ajax er via social media nog op geattendeerd dat het geweldige idee voor hun uitshirt twee jaar geleden al in Groningen geboren is, maar helaas hebben we er geen reactie op gehad.”

Ajax deelde deze week verschillende uitshirts uit aan seizoenkaarthouders, oud-spelers en bekende personen. Feikens hoopt dat er ook een pakketje richting Forward gaat. "Dan praten we nergens meer over. Dan zorg ik persoonlijk dat die een mooi plekje in het clubhuis van Forward krijgt.”

Bekijk hier hoe de pakken van de Groningse studenten eruit zagen!