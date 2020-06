Alderweireld lacht om kandidatuur standbeeld: ‘Dacht dat het een grap was’

Inwoners van Ekeren willen er middels een online petitie voor zorgen dat er een standbeeld wordt gemaakt van Toby Alderweireld, die opgroeide in de Belgische plaats nabij Antwerp. De centrumverdediger van Tottenham Hotspur vind het naar eigen zeggen een eer dat er wordt nagedacht over een eerbetoon, maar benadrukt tegelijkertijd dat de kans niet groot is dat er daadwerkelijk een standbeeld van hem verschijnt in Ekeren.

Na de dood van de Amerikaan George Floyd, die overleed na hardhandig politieoptreden in Minneapolis, wordt het debat over racisme heviger gevoerd dan ooit. In verschillende Europese steden zijn standbeelden van voormalige slavenhandelaren al beklad of omver getrokken. In dat kader is ook veel te doen om het standbeeld van de Belgische koning Leopold II, die tussen 1885 en 1908 een waar schrikbewind voerde in de voormalige kolonie Congo. Op de rubberplantages kwamen naar schatting miljoenen mensen, waaronder veel kinderen, om het leven. In Ekeren en in andere plaatsen in België zijn in de afgelopen periode al verschillende standbeelden van de voormalig koning verwijderd.

In Ekeren moet op de plaats van het eerbetoon aan Leopold II nu dus een standbeeld komen van Alderweireld. Meer dan negenhonderd mensen hebben de petitie inmiddels ondertekend, tot verbazing van de 31-jarige mandekker. "Ik moest lachen en dacht in eerste instantie dat het om een grap ging, dat die petitie daadwerkelijk getekend is", verklaart de routinier in een reactie aan The Guardian. "Maar aan de andere kant is het ook weer een eer. Het is een kleine Belgische plaats waar ik tot mijn vijftiende heb gewoond. Daar stond mijn school en ik kom er nog steeds geregeld."

"Ik zeg bij voorbaat geen ‘nee’, want het is zonder meer eervol. Maar ik zal de petitie zelf niet ondertekenen. Van alle mensen die al hebben getekend behoort tachtig procent tot mijn vriendenkring", voegt Alderweireld daar met een kwinkslag aan toe. "Je zult mij nooit horen zeggen dat het tijd is dat er een standbeeld van mij komt, want ik denk niet dat ik ooit een standbeeld verdien." De voormalig Ajacied mengt zich niet in de discussie rondom het verwijderen van het eerbetoon aan Leopold II. "Maar ik denk wel dat het goed is om lessen te trekken uit de geschiedenis."

"Het is een beetje zoals de verhalen uit de oorlogen. Natuurlijk walg ik van racisme en zal ik ook nooit begrijpen waarom dat nog steeds bestaat. Maar een standbeeld naar beneden halen? Het enige dat ik erover kan zeggen is dat we goed naar die periode (van Leopold II, red.) moeten kijken en daar lessen uit moeten trekken. Om zo te voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt", zo besluit Alderweireld. De Belgische verdediger hervat de Premier League op vrijdag 19 juni met een thuiswedstrijd tegen Manchester United.