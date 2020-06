‘Arsenal dicht bij vastleggen van eerste zomeraanwinst voor vijftig miljoen'

Het begint er sterk op te lijken dat Thomas Partey Atlético Madrid komende zomer gaat verlaten. Cadena COPE weet zondagmiddag te melden dat de gesprekken over een nieuwe verbintenis bij los Colchoneros gestaakt zijn en dat een deel van de clubleiding graag van de Ghanese middenvelder af wil. Arsenal wordt genoemd als de belangrijkste gegadigde om Partey over te nemen van Atlético Madrid.

Partey maakte bij Atlético Madrid zijn debuut in het betaald voetbal en brak na huurperiodes bij RCD Mallorca en UD Almería door in de hoofdmacht. Voorlopig kwam hij tot 174 optredens in het eerste elftal van de Madrileense club, waar zijn contract nog loopt tot medio 2023. Atlético Madrid wil de 27-jarige middenvelder graag langer aan zich binden en hoopt een afkoopclausule van tachtig miljoen euro in zijn nieuwe contract op te nemen, maar voorlopig zijn beide partijen nog niet tot een overeenkomst gekomen.

Een deel van de clubleiding van Atlético Madrid zou nu genoeg hebben van Partey en hem komende zomer willen lozen. De 26-voudig Ghanees international wordt al langere tijd in verband gebracht met Arsenal en the Gunners gelden volgens de huidige berichtgeving vanuit Spanje als favoriet om hem binnen te halen. Partey heeft momenteel een afkoopclausule van vijftig miljoen euro in zijn contract staan en is derhalve voor dat bedrag op te halen in de Spaanse hoofdstad.

Het eventueel binnenhalen van Partey hangt bij Arsenal samen met het al dan niet behalen van Europees voetbal. Indien the Gunners er niet in slagen om via de competitie een ticket voor de Champions- of Europa League veilig te stellen, heeft dat gevolgen voor het transferbudget. Arsenal bezet momenteel de negende plaats in de Premier League. Mocht Arsenal er daardoor niet in slagen om Partey te kunnen binnenhalen, krijgt Manchester United mogelijk een kans. Ook the Red Devils zouden geïnteresseerd zijn in de middenvelder, maar Arsenal heeft naar verluidt de beste papieren.