Diego Costa brengt ontroerend eerbetoon na eerste doelpunt sinds oktober

Atlético Madrid is zondagmiddag bij de hervatting in LaLiga gelijk tegen puntenverlies aangelopen. De formatie van trainer Diego Simeone kwam tegen Athletic Club nog terug van een achterstand, maar meer dan een gelijkspel zat er niet in voor los Colchoneros: 1-1. Diego Costa was voor het eerst sinds oktober vorig jaar in competitieverband trefzeker voor Atlético, dat blijft steken op de zesde plaats. De thuisclub bezet nog immer plek tien in Spanje.

Jan Oblak vervulde ook in Bilbao wederom een heldenrol voor Atlético. In de eerste helft van de eerste wedstrijd voor de Madrilenen sinds maart. In de 34ste minuut verrichtte de alom geprezen doelman een katachtige redding op een geplaatste doorkopbal van verdediger Yeray Álvarez. Slechts vier minuten later moest Oblak alsnog de gang naar het net maken. Iker Muniain kwam in het strafschopgebied slim voor zijn tegenstander en verschalkte de Sloveense sluitpost vervolgens met een schot dat met buitenkant rechts in de verre hoek verdween.

De euforie bij Athletic Club was echter wel van korte duur. Twee minuten na de openingstreffer in het San Mamés trok Costa de stand gelijk door de bal in kansrijke positie koelbloedig langs doelman Unai Simon te schuiven. Het was pas de derde keer in veertien optredens dat Costa in deze jaargang wist te scoren namens Atlético. De geroutineerde aanvaller maakte na de gelijkmaker een mooi gebaar door een shirt met daarop de naam van Virginia Torrecilla omhoog te houden. Bij de speelster van het vrouwenteam van Atlético werd in mei nog een hersentumor verwijderd. Het kwam de spits met name op de sociale media op de nodige complimenten te staan.

Het is bij de hervatting in de Europese competities toegestaan om tijdens een duel vijfmaal te wisselen en Simeone maakte in Bilbao ook gretig gebruik van de door de FIFA veranderde spelregel. In het laatste halfuur verschenen onder meer Álvaro Morata, als vervanger van Costa, Santiago Arias en de aan Arsenal gelinkte Thomas Partey binnen de lijnen. Atlético bleef druk zetten in de jacht om een Champions League-voetbal, maar een overwinning zat er in de slotfase van het treffen met het stugge Athletic Club niet meer in.