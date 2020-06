‘Ik stak mijn hand uit en Suárez begroette me in het Nederlands: ‘Alles goed?’’

Ludovit Reis maakte vorige zomer de overstap van FC Groningen naar Barcelona. De twintigjarige middenvelder speelde dit seizoen zijn wedstrijden in het tweede elftal van de Catalanen, maar trainde ook al enkele keren met de hoofdmacht mee. In gesprek met ELF Voetbal vertelt Reis over de ervaringen bij het eerste elftal van Barcelona.

“Weet je wat me het meest is bijgebleven van de eerste training van het eerste? Het moment dat we samen het veld op stapten. Allemaal die sterren en ik. Ik voelde me part of the team. Ik draaide gewoon mee, net als alle anderen. Vroeger keek ik naar ze via de tv. Ik bewonder ze. Dat doe ik nog steeds, eigenlijk. Maar op het trainingsveld voelde ik me gewoon een van de jongens”, vertelt Reis. Hij geeft aan dat het hem hielp dat hij landgenoot Frenkie de Jong trof bij de hoofdmacht van Barcelona.

“Met hem kan ik gewoon Nederlands praten. Met Luis Suárez ook een beetje trouwens. Bij mijn voorstelrondje stak ik mijn hand naar hem uit, toen hij me in het Nederlands begroette. 'Alles goed?', vroeg hij”, zegt de middenvelder over de ontmoeting met Suárez, die net als hij een verleden heeft bij FC Groningen. “Hij weet ook dat ik bij FC Groningen heb gespeeld, net als hij. Niet dat we daarover hele lange gesprekken gevoerd hebben hoor, maar het is wel grappig dat we die achtergrond gemeen hebben.”

Met name de rondo’s maakten grote indruk op Reis tijdens de trainingen bij het eerste. “Ik moest gelijk in het midden natuurlijk, als nieuweling. Gelukkig ging het heel goed. Ik heb volgens mij niet vaker dan twee keer in het midden gestaan. Ik genoot van iedere seconde. Echt waar, het was de leukste rondo ooit”, vertelt Reis. De international van Jong Oranje speelde dit seizoen 22 wedstrijden namens Barcelona B, dat uitkomt op het derde niveau van het Spaanse voetbal.