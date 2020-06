Quique Setién deelt zorgen over Frenkie de Jong na duel op Mallorca

Barcelona hervatte LaLiga zaterdagavond met een 0-4 overwinning op RCD Mallorca. Frenkie de Jong maakte aan de zijde van de Catalanen niet de negentig minuten vol. Trainer Quique Setién bevestigde na de wedstrijd dat hij de middenvelder zes minuten voor tijd op zijn eigen verzoek moest vervangen en Marca schrijft dat komende dagen uit tests moet blijken wat precies de ernst van de blessure van De Jong is.

Het is niet precies duidelijk waar De Jong last van had, maar Setién sprak de hoop uit dat het ging om een lichte blessure. “Door de stand was het voor ons was het makkelijker en we hebben min of meer kunnen doen wat we wilden, los van de wissel van Frenkie de Jong. Hij vroeg zelf om een wissel en ik had eigenlijk een andere wijziging willen doorvoeren. Frenkie had een beetje last en ik hoop dat het niets is”, zo tekende Marca op uit de mond van Setién. De Jong werd in minuut 84 van het duel op Mallorca vervangen door Junior Firpo.

De Spaanse sportkrant schrijft dat De Jong komende dagen onderworpen wordt aan een aantal testen, om te kijken of er sprake is van een blessure. De medische staf zou uitermate voorzichtig zijn met de spelers van Barcelona, vanwege het moordende schema voor de komende weken. Komende dinsdag staat voor de Catalanen alweer de volgende wedstrijd op het programma, als laagvlieger Leganés op bezoek komt in het Camp Nou. Drie dagen later wacht voor Barcelona dan een bezoek aan Sevilla.

Het zal dus nog moeten blijken of De Jong hierbij kan zijn. Op een foto die Barcelona op Twitter plaatst is in ieder geval te zien dat de middenvelder zondag wel acte de présence geeft tijdens een uitlooptraining. “Hersteltraining voor de leider, een dag na de geweldige zege op RCD Mallorca”, schrijft Barcelona bij een foto van Luis Suárez en De Jong. Setién gaf zaterdagavond al te kennen dat hij van plan is om de komende tijd te gaan rouleren met zijn elftal. “Daarmee behouden we de frisheid. Alle spelers zijn belangrijk en gewaagd aan elkaar.”