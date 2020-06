‘Barcelona voert druk flink op om deal met Juventus rond te krijgen’

Barcelona is er volgens Sport nog steeds veel aan gelegen om Miralem Pjanic in de eerstvolgende transferperiode over te nemen van Juventus. De koploper in Laliga wil Arthur Melo graag betrekken in een deal voor de Bosnische middenvelder. Een definitieve deal lijkt voorlopig echter niet beklonken te kunnen worden, want Arthur Melo is niet van plan om het Camp Nou al na twee seizoenen achter zich te laten.

Bovengenoemde krant weet te melden dat Barcelona achter de schermen de nodige druk uitoefent op Arthur om alsnog akkoord te gaan met een zomers vertrek richting Juventus, ondanks een contract dat doorloopt tot medio 2024. Een eerste signaal leek zaterdag al te komen, toen de Braziliaanse middenvelder door trainer Quique Setién op de bank werd gehouden in de uitwedstrijd van Barcelona tegen Real Mallorca (0-4 overwinning).

De berichtgeving van Sport staat haaks op de berichtgeving in de Spaanse media van enkele weken geleden. Destijds kwam naar buiten dat de vader van Arthur Melo, die de middenvelder op zakelijk gebied bijstaat, aan Juventus-directeur Fabio Paratici had verklaard dat een overgang naar Turijn niet tot de mogelijken behoorde. Een dag later werd het nieuws over het langer aanblijven in Barcelona door kamp-Melo doorgeven aan Éric Abidal, de technisch directeur van Barça, zo klonk het. Arthur, voor de coronacrisis goed voor 4 doelpunten in 24 competitieduels, werd in 2018 voor 31 miljoen euro overgenomen van Gremio.

Pjanic wil Juventus alleen inruilen voor Barcelona, zo verzekerde Tuttosport vorige week zondag. Chelsea en Paris Saint-Germain komen pas in beeld als de gesprekken met de leiding van de Catalanen mislukken. Sport omschreef de interesse van Barcelona in Pjanic zelfs als een ‘obsessie’. Juventus ziet een transfer wel zitten, maar houdt voorlopig wel vast aan een vraagprijs van zestig miljoen euro. Barcelona hoopt dat de transfersom, mede door het inzetten van Arthur als ruilobject, nog omlaag kan worden gebracht.