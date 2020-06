Aubameyang bijt van zich af: ‘Arsenal weet dondersgoed waarom dat zo is’

Pierre-Emerick Aubameyang hervat aanstaande woensdag met Arsenal de Premier League met een uitwedstrijd tegen Manchester City. De Gabonese aanvaller wil ook graag volgend seizoen het shirt van the Gunners dragen, maar volgens hem ligt de bal wat dat betreft toch echt bij de club zelf. Arsenal wil graag voorkomen dat Aubameyang, recentelijk gelinkt aan onder meer Barcelona, volgend jaar gratis vertrekt uit Noord-Londen.

"Ik heb nog geen nieuw contract aangeboden gekregen", benadrukt Aubameyang in gesprek met Téléfoot. "We zijn echter al wel een aantal maanden met elkaar in gesprek. Arsenal weet dondersgoed waarom er voorlopig geen schot in de zaak zit, de sleutel ligt echt bij hen. Het bestuur moet nu zijn werk gaan doen en daarna zien we wel wat er gaat gebeuren. Ik ben op een kruispunt aanbeland in mijn loopbaan en mijn volgende beslissing zal ongelooflijk lastig zijn. Er is momenteel nog niets definitiefs daaromtrent, maar wellicht sta ik wel voor de meest belangrijke beslissing uit mijn carrière."

De inmiddels dertigjarige Aubameyang is ambitieus en wil dolgraag prijzen winnen. Sinds zijn komst naar Arsenal in januari 2018 is dat nog niet gelukt. "Iedereen stelt die vraag: Wil hij met Arsenal prijzen veroveren of juist ergens anders? Maar zoals ik al heb gezegd, de toekomst zal het uitwijzen. Arsenal zal hierin het voortouw moeten nemen. Wat mijn beslissing ook zal zijn, mijn honger naar succes verandert niet. Maar voor de duidelijkheid: er zijn nog geen knopen doorgehakt."

Jérémie Aliadière, die enkele jaren voor Arsenal uitkwam, adviseerde zijn voormalig werkgever in mei nog om Aubameyang deze zomer van de hand te doen. "Ze moeten hem verkopen, honderd procent zeker", zo zei de gestopte Fransman in een onderhoud met Goal. "Het mag niet zo zijn dat Arsenal spelers gratis de deur uit ziet wandelen. Ik kan het eerlijk gezegd niet geloven dat er weer een topspeler, onze aanvoerder, de zomer ingaat met een contract dat nog maar een jaar doorloopt." Aliadière voorzag echter ook problemen voor de Arsenal-leiding. "Voor hoeveel kun je hem verkopen als hij nog maar een jaar vastligt? Arsenal verkeert in de meest slechte positie die je je maar kunt bedenken. Je hebt namelijk een topspeler in huis, goed voor 20 tot 25 Premier League-doelpunten, die over een jaar transfervrij is."