‘PSV krijgt na afwijzen deal van 5 miljoen nieuwe kans speler te slijten’

Anderlecht besloot onlangs om de koopoptie van vijf miljoen euro in het huurcontract van Derrick Luckassen niet te lichten, waarop de centrumverdediger terugkeerde richting PSV. Volgens Sport/Footmagazine is de Nederlander echter nog niet helemaal uit beeld verdwenen bij de grootmacht uit Brussel. PSV kan binnenkort een bod verwachten van het bestuur van Anderlecht, zo klinkt het.

Het lijkt wel haast zeker dat PSV genoegen dient te nemen met een transferbedrag dat onder de vijf miljoen euro komt te liggen, daar Anderlecht niet de financiële middelen heeft om in de eerstvolgende transferperiode vele miljoenen uit te geven aan nieuwe spelers. Ook Paars-Wit ondervindt de gevolgen van de coronacrisis en hoge transfersommen en dure contracten zijn derhalve voorlopig niet aan de orde bij de Belgische topclub.

Luckassen begon vorig jaar nog wel bij PSV aan het seizoen 2019/20, maar al snel volgde een tijdelijke overgang naar Anderlecht. De 24-jarige verdediger kwam tijdens zijn verhuurperiode in Brussel tot 21 wedstrijden. Het is nog niet bekend wat de duur van het contract bij Anderlecht wordt, mocht een definitief akkoord met PSV worden gesloten. Zijn verbintenis in Eindhoven loopt nog twee seizoenen door.

De eerder aan Hertha BSC verhuurde Luckassen gaf in april al te kennen dat een definitieve terugkeer bij PSV wat hem betreft niet tot de mogelijkheden behoort. "Mijn contract bij PSV loopt nog twee jaar door. Ik houd voor mezelf alle opties open, behalve teruggaan naar PSV. Dat is voor mij geen optie meer. Ik heb het daar twee keer geprobeerd en dat is niets geworden. Ik voel me bij PSV niet thuis en ik heb het daar wel gezien."