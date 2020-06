Grote puinhoop bij PSV na ontslag Van Bommel: ‘Onaangenaam verrast’

Ernest Faber nam in december vorig jaar het stokje over van de ontslagen Mark van Bommel, maar een vaste aanstelling zit er niet in voor de oud-verdediger. Roger Schmidt is de nieuwe hoofdtrainer van PSV en Faber gaat in Eindhoven verder als hoofd jeugdopleidingen. Hij heeft er na het vertrek van Van Bommel uit het Philips Stadion alles aan moeten doen om PSV uit het sportieve dal te halen.

Faber kijkt als tussenpaus terug op een bewogen periode bij PSV, dat kort na zijn aanstelling in de TOTO KNVB Beker pas na verlenging wist te winnen van amateurvereniging GVVV. "Hoe kan het nou dat wij dit toestaan, PSV zijnde?", vraagt de opleider zich hardop af in gesprek met Omroep Brabant. "Met zoveel kwaliteiten in verschillende afdelingen en ook rondom het elftal zelf. Ik was onaangenaam verrast en dacht: Potverdikkie, dat wordt nog een heel karwei. Om iedereen te laten samenwerken."

Mohammed Ihattaren bracht tegen GVVV redding voor PSV met een doelpunt in de 118e minuut. "Je geeft het bijna uit handen en zet jezelf bijna voor schut", kijkt Faber terug op de uiterst moeizame bekerzege eerder dit seizoen. De voorganger van Schmidt zag echter ook gaandeweg een kentering plaatsvinden. "Voor FC Groningen-uit (0-1 overwinning, red.) hadden we al een aantal wedstrijden waarin je zag dat de teamgeest dusdanig goed was. Weerstand overwinnen en samen beproevingen doorstaan. Dat is absoluut een verrijking geweest voor mij als trainer."

Faber richt nu de blik weer op het opleidingsgedeelte en hij heeft in dat kader van sommige spelers hoge verwachtingen. "Noni Madueke is natuurlijk de laatste speler die erbij gekomen is", verklaart Faber tegenover Omroep Brabant. "Jordan Teze is er natuurlijk vast bijgekomen, die kan misschien wel verrassen als linksback volgend seizoen." Ricardo Rodríguez, de huidige linksback van PSV, zou zijn verblijf wel willen verlengen, maar de financiële eisen van de van AC Milan gehuurde verdediger lijken een struikelblok te vormen. "En dan hebben we nog Richard Ledezma, Chris Gloster, een aantal talentvolle jongens bij Jong PSV."