United wil middenvelder opofferen voor Van de Beek

Lazio ziet in Davide Faraoni de opvolger van de door Paris Saint-Germain begeerde Adam Marusic. De veelzijdige rechtspoot van Hellas Verona voelt veel voor een transfer, mede omdat hij in de jeugd voor Lazio speelde. (Sky Italia)

Fraser Forster is op de radar verschenen van Chelsea. Southampton mikt op een transfersom die boven de tien miljoen euro ligt voor de aan Celtic verhuurde doelman. (Football Insider)

Everton heeft de beste papieren om Thiago Silva transfervrij over te nemen van Paris Saint-Germain. De verdediger kan eventueel ook altijd nog terugkeren bij zijn oude club AC Milan. (La Gazzetta dello Sport)