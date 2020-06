‘Sneijder moest toen even mee naar het toilet van Yolanthe’

Kees Jansma was van 2004 tot en met 2014 als perschef betrokken bij het Nederlands elftal. In gesprek met Voetbal International blikt de 72-jarige journalist terug op zijn jaren bij Oranje. Jansma vertelt dat hij met onder anderen Wesley Sneijder een speciale band had. "Ongeduldig, ongedurig, emotioneel en vroeg wakker; we zijn het allebei", aldus Jansma.

De journalist vertelt dat Sneijder niet zozeer in een zwart gat is gevallen na het beëindigen van zijn carrière, maar geeft wel aan dat het leven van de recordinternational van Oranje nu minder structuren kent. "Wesley heeft het niet makkelijk gehad, privéproblemen, drank, iedereen laten mee profiteren, zo'n groot hart. Natuurlijk heeft hij domme dingen gedaan, zoals op een auto staan dansen. Dat lost hij dan meteen op, maar de beelden staan voor altijd op internet."

Jansma prijst de persoonlijkheid van Sneijder en geeft ook complimenten aan de trainers die goed met de oud-middenvelder omgingen, zoals voormalig bondscoach Bert van Marwijk. "We zitten in het spelershotel in Zuid-Afrika, midden in het WK en Van Marwijk en ik zie Yolanthe (ex-vrouw van Sneijder, red.) binnenwandelen. Ik hoef niemand uit te leggen dat het not done is, een spelersvrouw in het spelershotel. Maar ze kwam even Wesley Sneijder, haar man, feliciteren met zijn verjaardag. Dan nog: Not done."

Van Marwijk ging echter goed met de situatie om, aldus Jansma. "Sneijder vertelt er openhartig over in zijn boek (dat Jansma heeft geschreven, red.). Hij moest even mee naar het toilet. Wes heeft dat gedaan, heel kort en daar liet Yolanthe hem een nieuwe tattoo zien, als cadeau. Van Marwijk had toen van alles kunnen doen, maar liet het gaan. Hij zei alleen: Gelukkig ben je over een jaar pas weer jarig. Dat is handigheid die Sneijder wel kon waarderen en dat gold voor iedereen. Maar het is ook de manier waarop je met Wesley moest omgaan. Hij betaalde je altijd terug."