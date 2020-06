‘Peperdure Ramsey kan pikante transfer naar Premier League maken’

Aaron Ramsey kan deze zomer terugkeren naar de Premier League. Juventus moet flink snijden in de kosten vanwege de impact van het coronavirus en de middenvelder, die bruto rond de 450.000 euro per week verdient in Turijn, staat op de nominatie om de topclub wat financiële ademruimte te bieden. Naast clubs als Manchester United, Manchester City en Chelsea wordt vooral Tottenham Hotspur gelinkt aan Ramsey.

De 29-jarige Welshman verkaste vorig jaar zomer transfervrij van Arsenal naar Juventus. Ramsey komt regelmatig aan spelen toe voor la Vecchia Signora, maar mede door blessureleed bleef zijn inbreng vooralsnog beperkt tot 1097 speelminuten. Juventus staat naar verluidt open voor een vertrek van de grootverdiener en volgens Engelse media is een terugkeer naar de Premier League goed mogelijk.

Ramsey, die vrijdag niet bij de selectie zat voor het bekerduel met AC Milan, staat op de radar van diverse Engelse clubs. Wellicht gaat Tottenham wel met hem aan de haal, ondanks dat de Londenaren door de impact van het coronavirus een lening van 195 miljoen euro bij de Bank of England hebben afgesloten om de crisis door te komen. Mocht Ramsey naar the Spurs verkassen, dan is er sprake van een pikante transfer, daar de middenvelder tussen 2008 en 2019 onder contract stond bij grote rivaal Arsenal.

Het topsalaris van Ramsey bij Juventus kan een flinke obstakel blijken bij de onderhandelingen. Daarom zou de Italiaanse grootmacht genoegen nemen met een lagere transfersom om alsnog een transfer te realiseren inzake Ramsey, die tot de zomer van 2023 vastligt. Ook een huurovereenkomst is naar verluidt een optie, waarbij de salariskosten zouden worden verdeeld.