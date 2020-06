Politie zag Arnaut Danjuma voor moordverdachte aan: ‘Opeens mocht ik gaan’

Arnaut Danjuma heeft enkele dagen voor aanvang van de lockdown in Engeland een zeer onprettige ervaring ondergaan. De aanvaller annex Oranje-international van Bournemouth liep medio maart door het centrum van de gelijknamige kustplaats toen hij vanuit het niets door de politie in de boeien werd geslagen. De aankoop van achttien miljoen euro van the Cherries werd gezien als een verdachte van moord inzake een steekpartij op 16 maart.

“Ik liep door de stad en wilde naar het Hilton gaan om wat te eten”, blikt Danjuma zondag in gesprek met Engelse media terug op het hachelijke moment in Zuid-Engeland. “Opeens stopte er een auto van de politie en twee agenten stapten uit. Eén zei: ‘Plaats je handen op het dak van de auto’. Ik vroeg: ‘Wat heb ik gedaan?’ En toen zeiden ze allebei: ‘Houd je mond en plaats je handen op het dak van de auto’. Dus ik plaatste mijn handen op het dak van de auto en vroeg wat ik misdaan had. Ze antwoordden dat ze op andere agenten aan het wachten waren.”

“Toen de andere agenten er eenmaal waren, vroeg ik het opnieuw. Het was echt beschamend. Mensen waren foto’s aan het nemen en dat frustreerde mij. Ik ging los op de agent. Ik heb dingen gezegd die ik niet had moeten zeggen”, erkent de ex-speler van PSV, NEC en Club Brugge. “Maar ik was gewoon boos en gefrustreerd. Uiteindelijk zei de agent: ‘Je bent niet degene die we zoeken en opeens mocht ik gaan.”

Danjuma, geboren in Nigeria en zoon van een Nederlandse vader en Nigeriaanse moeder, verzekert dat de politie zich niet heeft verontschuldigd voor de vergissing, maar hij zag destijds af van een formele klacht. Het bestuur van Bournemouth vroeg de 23-jarige aanvaller of hij via de clubkanalen een verklaring wilde afgeven over het incident, maar hij koos ervoor om zich volledig te focussen op het herstel van zijn blessure.

Het was volgens Danjuma niet de eerste keer dat hij door de politie staande wordt gehouden en gecontroleerd. In zijn leven heeft de aanvaller naar eigen zeggen veel met racisme te maken gehad. “Heel veel”, verzekert de tweevoudig Oranje-international, die dit seizoen door blessureleed slechts negen wedstrijden in alle competities speelde. “Ik heb er een huid tegen ontwikkeld. Er zijn veel situaties die ik regelmatig moet ondergaan. De politie houdt mij zo nu en dan aan en dan alleen omdat ik in een grote auto rijd. Ze zeggen dan dat het een controle is, maar je weet gewoon dat het geen controle is.”

“Ik laat mezelf nooit geloven dat ik in een moeilijke situatie zit”, vervolgt Danjuma over zijn eigen ervaringen. “Ik merk het weliswaar, maar als je het van je af wil laten glijden, moet je een huid creëren tegen alles wat je negatief kan maken. Ik heb er geen spijt van dat ik dit vertel, maar ik wil het ook niet als een excuus gebruiken. Ik haat het heel erg als mensen bepaalde dingen tegen mij willen gebruiken en vervolgens aardig tegen mij zijn, of anders. Ik wil net als iedereen worden behandeld en als ik iets fout heb gedaan, dan moet je dat tegen mij zeggen.”

“Ik ben altijd voorzichtig met het plaatsen van mensen in bepaalde kaders. Je kan niet zeggen alle witte mensen, alle zwarte mensen, alles dit, alles dat. Het is altijd een individu. Je hebt altijd zieke individuen die niet in de maatschappij passen en gekke dingen doen.” De dood van George Floyd bracht mensen over de hele wereld op de been om te protesteren tegen raciale ongelijkheid en politiegeweld. “Wat nu in Amerika gebeurt, is cruelty at its finest”, doelt hij op de dood van Floyd. “Het is verschrikkelijk, weerzinwekkend en echt schandalig."

"Maar je moet de persoon verantwoordelijk houden die het heeft gedaan. Ik weet zeker dat er goed goede, witte politieagenten in Amerika zijn. Ik ben trots op de zwarte gemeenschap, die opstaat voor hun rechten. Maar ik ben nog trotser op de witte gemeenschap die opstaat voor de zwarte gemeenschap. Het toont aan dat het ook anderen raakt. Maar je moet niet uit het oog verliezen waar je voor vecht.”

Danjuma doelt op de vele plunderingen. “Dat gaat niet helpen”, besluit hij. “Datgene wat nu speelt, is groots. Het gaat heel de wereld over. Het bewustzijn dat is ontstaan, is een immens voordeel. Mensen moeten zichzelf meer leren over het verleden, daar begint het allemaal. Er zijn kinderen die geen realistisch beeld van de wereld hebben. Als vader of moeder heb je een belangrijke rol. Als je je kinderen niet op een juiste manier opvoedt en geen normen en waarden leert, zullen ze altijd de verkeerde kant opgaan."