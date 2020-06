Messi-fan dringt stadion binnen en komt veld op: ‘Ik moest alles wissen’

Een bizar moment in de 53e minuut van het duel tussen Real Mallorca en Barcelona (0-4) in LaLiga. Ondanks alle veiligheidsmaatregelen in verband met het coronavirus wist een man het lege stadion van de eilandclub binnen te dringen en vervolgens zocht hij op het veld naar Lionel Messi. Tot een ontmoeting met de Argentijnse vedette kwam het echter niet. Beveiligers en agenten, die in tegenstelling tot de man wél een mondkapje droegen, wisten de man van het veld te krijgen en enkele minuten later werd het duel hervat.

De persoon in kwestie, die in een shirt van Argentinië met de naam van Messi en rugnummer tien het veld opkwam, nam op het veld enkele foto’s, inclusief een selfie met Jordi Alba, maar uiteindelijk hield hij er niks blijvends aan over, zo verklaarde hij in gesprek met radiozender Cadena COPE. “Ik heb een paar foto’s gemaakt, maar de politie heeft mijn telefoon bekeken en ik heb alles moeten wissen. Ik wilde per se een foto met Messi, hij is mijn idool. Ik kon een foto met Jordi Alba maken, maar Messi kon ik niet meer bereiken.”

De manier waarop de fan het speelveld kon bereiken, zet vraagtekens bij de beveiliging in en rondom het stadion van Mallorca, waar maximaal 299 personen aanwezig mochten zijn. “Ik kwam rond de veertigste minuut bij het stadion aan. Ik klom over een hek van twee meter en daarna sprong ik van een trap af. Vervolgens kon ik het veld bereiken. Ik heb het gewoon gedaan, ik had er de ballen voor, maar uiteindelijk heb ik er niets aan overgehouden.”

De man wilde verder niets kwijt over zijn identiteit. “Ik ben een Fransman en heb hier altijd gewoond. Ik ga mijn naam niet geven. Ik denk dat er juridische stappen zullen worden genomen. Ik heb de politie mijn naam en de naam van mijn vader gegeven. Ik krijg sowieso een boete.”