Marca heeft na 98 dagen duidelijke mening over Frenkie de Jong

Barcelona had zaterdagavond in LaLiga weinig moeite met Real Mallorca. Het team van trainer Quique Setién zegevierde in de eerste wedstrijd sinds 7 maart met 0-4 over de laagvlieger en wacht nu af wat Real Madrid zondag doet als Eibar op bezoek komt. De voordelige marge van de Catalanen ten opzichte van de aartsrivaal bedraagt nu vijf punten, met één wedstrijd meer in de benen. Over de bijdrage van Frenkie de Jong in het Visit Mallorca Estadi waren de meningen van de Spaanse media verdeeld; met name Marca zag weinig verandering.

“De Nederlander speelde een zeer goede wedstrijd, met belangrijke bijdrages aan het spel van Barcelona”, zo schrijft AS, doelend bijvoorbeeld op de tackle die de ex-Ajacied inzette op Takefusa Kubo, waarna Jordi Alba een voorzet op Arturo Vidal gaf en de Chileen al na 65 seconden de openingstreffer voor zijn rekening nam. “Het spel van De Jong vertoont soms symptomen van zekere ups en downs, maar zijn aanwezigheid op het middenveld is altijd fundamenteel voor de balans van het elftal.”

In de optiek van Marca voldeed De Jong ook op Mallorca niet aan de verwachtingen. “Meer verlangen dan voetbal in de voeten van de Nederlander”, zo luidt het oordeel van de populaire sportkrant, die er voor de coronastop al niet voor terugdeinsde om vraagtekens bij de creativiteit van Oranje-international te zetten. “Hij is nog altijd ver verwijderd van het verwachte niveau. De Jong werkt hard, maar het ontbreekt aan inspiratie. Op fysiek gebied, dat wél, is hij zonder meer een van de longen van het elftal van Barcelona.”

“In deze slotfase van het seizoen wordt de beste versie van De Jong verwacht”, valt bij Mundo Deportivo te lezen. De Catalaanse krant staat eveneens stil bij het voorwerk dat de Nederlander verrichtte in aanloop naar de 0-1, maar had desalniettemin méér verwacht. “Hij herstelde op grootse wijze een moment waar hij de fout was ingegaan. Daarna was zijn bijdrage aan het elftal meer beroepsmatig dan onbevreesd.”

Sport deelde De Jong een acht uit; eenzelfde beoordeling als Marc-André ter Stegen, Sergi Roberto, Jordi Alba, Vidal en Lionel Messi. Het optreden van de Nederlander op het eiland wordt door de Catalaanse sportkrant als ‘impulsief’ samengevat. “De Jong liet blijken dat hij veel zin had om zijn waarde te tonen. De wedstrijd was amper begonnen toen hij met een balverovering al een belangrijk aandeel in de vroege openingsgoal had. Daarna was hij overal te vinden op het veld. Hij laat zien dat hij in vorm is.”

De Jong krijgt van ElDesmarque een zeven. De Nederlander krijgt complimenten voor zijn ‘grootse onderschepping’ voorafgaand aan de 0-1. “Daarna speelde hij een goede wedstrijd en stuurde hij het elftal van Setién aan.” Setién haalde De Jong enkele minuten voor het einde naar de kant en bracht Junior Firpo binnen de lijnen. “Frenkie vroeg om een wissel toen we een andere wissel in gedachten hadden”, erkende de trainer na afloop. “Hij had wat klachten. Ik hoop dat het niets is.”

In LaLiga staan nog tien volledige speeldagen op het programma. Barcelona speelt deze maand nog liefst vier wedstrijden: Leganés-thuis (16 juni), Sevilla-uit (19 juni), Athletic Club-thuis (23 juni) en Celta de Vigo-uit (28 juni). De resterende zes wedstrijden in juli, met de topper tegen Atlético Madrid als vuurproef, worden eveneens in een moordend tempo afgewerkt: tussen 1 en 19 juli.