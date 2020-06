Ronald Koeman werd ook getroffen door het coronavirus

Ronald Koeman is besmet geweest met corona, zo onthult zijn vrouw Bartina in een interview met tijdschrift Libelle. De 57-jarige bondscoach van Oranje werd volgens zijn partner ernstig ziek van het virus, maar is inmiddels volledig hersteld. Later werd Koeman ook nog geconfronteerd met hartproblemen.

Ook Bartina Koeman werd getroffen door het coronavirus. "Onze coronatest was negatief, maar vervolgens hebben we een bloedtest gehad en bleken er bij ons allebei antistoffen in het bloed te zitten", zegt Bartina. "Bij Ronald meer dan bij mij. Hij is er ook heel ziek van geweest, mijn klachten waren milder." Begin mei, toen Koeman net hersteld was van corona, moest hij na een fietstocht naar het ziekenhuis door hartproblemen.

De vrouw van de bondscoach van het Nederlands elftal zegt zich ernstig zorgen te hebben gemaakt om haar man. "Ik besefte dat hij er ineens niet meer kan zijn", aldus Bartina. "In eerste instantie zat mijn lijf vol adrenaline, ik schoot in de overlevingsmodus. Hup, actie! Ik ben achter de ambulance aan naar het ziekenhuis gereden. Anderhalf uur later kwam Ronald alweer in een bed aangereden."

Inmiddels gaat het weer goed met Koeman. "Het schijnt dat hij zich uiteindelijk weer beter zal voelen dan hij zich ervoor voelde. En heb ik mijn jonge god weer terug!", zegt Bartina met een glimlach. "Maar het heeft wel een impact gehad, hoor. Het moet nu langzaam een plekje krijgen."