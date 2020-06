Lukas Podolski terroriseert defensie Besiktas; Lens geeft visitekaartje af

Besiktas heeft een zeer teleurstellende competitiehervatting achter de rug in Turkije. Het team van trainer Sergen Yalcin verloor zaterdagavond op eigen veld van middenmoter Antalyaspor: 1-2. Jeremain Lens beleefde een sterke invalbeurt en hielp de grootmacht uit Istanbul met een assist terug in de wedstrijd, maar kon een afgang uiteindelijk niet voorkomen. Besiktas blijft zodoende op een vijfde plaats in de Süper Lig steken; Antalyaspor stijgt dankzij de zege voorlopig naar plaats negen. Eerder op de dag deed Istanbul Basaksehir zonder Eljero Elia goede zaken tegen Alanyaspor: dankzij een 2-0 overwinning op Alanyaspor komen de Uilen weer in punten gelijk met koploper Trabzonspor.

Besiktas - Antalyaspor 1-2

De bezoekers uit Antalya namen na een kwartier voetballen brutaal de leiding in het Vodafone Park. Een voorzet vanaf rechts van Amilton werd enigszins van richting veranderd door Víctor Ruiz, waarna Sinan Günes bij de tweede paal succesvol het hoofd tegen de bal zette: 0-1. Besiktas speelde een zeer matige eerste helft en moest tien minuten voor rust ook de 0-2 incasseren. Adis Jahovic troefde Domagoj Vida af in de lucht, waarna Lukas Podolski op links Amilton aan het werk zette. Die kon vrij uithalen en verschalkte de debuterende Ersin Destanoglu uiteindelijk met een diagonaal schot.

Podolski was in in het eerste uur voortdurend een plaag voor de verdediging van Besiktas. De Duitse vedette bracht vrijwel onmiddellijk na de onderbreking Günes in stelling om opnieuw te scoren, maar diens uithaal spatte uiteen op de lat. Besiktas stapelde daarna in korte tijd kans op kans. Zo werd een inzet van Gökhan Gönül op de doellijn gekeerd door een verdediger van Antalyaspor, terwijl Tyler Boyd na schitterend voorbereidend werk van Atiba Hutchinson van dichtbij op doelman Ruud Boffin schoot. De thuisploeg claimde bovendien tevergeefs een strafschop nadat Fredy de bal in de eigen zestien met de hand had beroerd.

In de 65ste minuut werd Lens binnen de lijnen gebracht om het aanvalsspel van Besiktas van nieuw elan te voorzien en de Nederlander was drie minuten later direct goud waard voor de Zwarte Adelaars. Lens werd aan de rechterkant van het strafschopgebied fraai weggestoken door Mohamed Elneny, waarna hij met een lage voorzet Adem Ljajic in staat stelde de 1-2 op het scorebord te brengen. Lens maakte een zeer bedrijvige indruk, want kort na zijn assist slalomde hij fraai door de defensie van Antalyaspor. Zijn schot dat volgde scheerde via een tegenstander echter naast. Besiktas viel in het laatste kwart van de wedstrijd ver terug en kon een nederlaag uiteindelijk niet meer afwenden.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Trabzonspor 27 16 8 3 33 56 2 Medipol Basaksehir 27 16 8 3 27 56 3 Galatasaray 26 14 8 4 24 50 4 Sivasspor 26 14 7 5 18 49 5 Besiktas 27 13 5 9 7 44 6 Alanyaspor 27 12 7 8 17 43 7 Fenerbahçe 27 12 7 8 13 43 8 Göztepe 27 10 7 10 -1 37 9 Antalyaspor 27 8 9 10 -13 33 10 Gaziantep BB 26 8 8 10 -5 32 11 Denizlispor 26 8 7 11 -8 31 12 Kasımpaşa 27 8 5 14 -11 29 13 Gençlerbirligi 26 7 7 12 -11 28 14 Konyaspor 26 5 11 10 -12 26 15 Yeni Malatyaspor 27 6 7 14 -3 25 16 Rizespor 26 7 4 15 -18 25 17 Ankaragücü 26 5 8 13 -22 23 18 Kayserispor 27 5 7 15 -35 22

Istanbul Basaksehir - Alanyaspor 2-0

Het verschil werd door Basaksehir gemaakt in de tweede helft. Nadat de 1-0 van Edin Visca na een uur voetballen nog was afgekeurd vanwege een overtreding van Demba Ba, kon het team van trainer Okan Buruk vijf minuten later alsnog de openingstreffer vieren. Irfan Can Kahveci schepte de bal vanaf de linkerkant op fraaie wijze de zestien in, waarna aanvoerder Mahmut Tekdemir van dichtbij raak kopte. Alanyaspor ging met onder anderen Papiss Cissé in de gelederen op zoek naar de gelijkmaker, maar Basaksehir hield vrij eenvoudig stand en zette tien minuten voor tijd uiteindelijk de eindstand op het scorebord, via een benutte strafschop van Visca