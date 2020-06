Barcelona start met Frenkie de Jong en zeer verrassende basisdebutant

Barcelona hervat LaLiga vanavond met Frenkie de Jong in de basis. De Nederlandse middenvelder heeft voor de uitwedstrijd tegen Real Mallorca (22.00 uur) een basisplaats gekregen van trainer Quique Setién. Ook Martin Braithwaite en de 21-jarige Ronald Araújo verschijnen aan de aftrap. Voor Araújo is het zijn basisdebuut in de hoofdmacht van Barcelona. De Uruguayaanse centrumverdediger speelde één keer eerder voor de Catalanen: op 6 oktober 2019 als invaller in het thuisduel met Sevilla. Luis Suárez maakt na een maandenlange absentie als reserve zijn rentree in de wedstrijdselectie van Barcelona.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Araujo, Alba; Busquets, De Jong, Arturo Vidal; Messi, Braithwaite, Griezmann