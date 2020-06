PSG bevestigt vertrek en raakt 910 wedstrijden aan clubervaring kwijt

Paris Saint-Germain neemt definitief afscheid van Edinson Cavani, Thiago Silva, Thomas Meunier, Layvin Kurzawa en Eric Maxim Choupo-Moting. De contracten van het vijftal lopen binnenkort af en worden niet verlengd, zo bevestigt technisch directeur Leonardo tegenover Le Journal du Dimanche. "Ze zullen volgend seizoen niet meer bij ons spelen", aldus de Braziliaan.

Hoewel de contracten van de vijf spelers op 30 juni aflopen, heeft Leonardo goede hoop dat PSG de voetballers twee maanden langer voor de club kan behouden. Hoewel het seizoen in Frankrijk beëindigd is, en PSG al uitgeroepen is tot landskampioen, is de grootmacht nog wel actief in de Champions League. Het miljardenbal wordt waarschijnlijk in augustus uitgespeeld. "We zullen proberen de spelers tot dan te behouden, al weten we nog niet precies hoe."

In totaal raakt PSG met het afscheid van het vijftal liefst 910 wedstrijden aan ervaring bij de club kwijt. Aanvoerder Thiago Silva, die in verband wordt gebracht met Everton, speelde daarvan de meeste. De 35-jarige centrumverdediger speelde de laatste acht seizoenen in de Franse hoofdstad en kwam tot 310 officiële wedstrijden voor de club, waarin hij 17 goals maakte. Ploeggenoot Edinson Cavani, die sinds 2013 actief is voor PSG, zit daar met 301 officiële duels vlak achter. De 33-jarige spits, die gelinkt wordt aan Internazionale en Atlético Madrid, maakte daarin 200 goals en gaf 34 assists.

Verder laat PSG ook Meunier vertrekken. De rechtervleugelverdediger, die naar Tottenham Hotspur en Juventus kan, speelde sinds 2016 voor de club en kwam in vier seizoenen tot 128 wedstrijden (13 goals). Ook het contract van Kurzawa wordt niet verlengd. De linksback, die op weg lijkt naar Juventus, speelde in vijf seizoenen 123 duels (13 goals) voor de Parijzenaars. Choupo-Moting, die in 2018 transfervrij werd ingelijfd van Stoke City, kwam in Frankrijk als stand-in tot 48 wedstrijden (8 goals).