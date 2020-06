‘Juventus heeft 32 miljoen euro plus Matuidi over voor droomaanwinst’

Juventus beraadt zich over de zomerse komst van Houssem Aouar. De Italiaanse grootmacht lijkt op dit moment de belangrijkste gegadigde in de strijd om de middenvelder van Olympique Lyon, maar nog niet duidelijk is hoe diens komst precies gefinancierd moet worden. Volgens Tuttosport overweegt Juventus serieus om Blaise Matuidi te betrekken in een deal met Lyon.

Juventus wordt al geruime tijd gelinkt aan Aouar. De werkgever van Matthijs de Ligt is op zoek naar een nieuwe regisseur op het middenveld en is op dit moment topfavoriet om aan de haal te gaan met de komst van Aouar, zo berichtte L’Équipe begin deze maand. De 22-jarige middenvelder van Lyon staat ook op de radar bij Manchester City, maar doordat de Engelsen voorlopig voor twee jaar zijn uitgesloten van Europees voetbal, zou Juventus nu de belangrijkste gegadigde zijn.

De huidige koploper van de Serie A ondervindt echter ook de financiële gevolgen van de coronacrisis, waardoor het onzeker is of vraagprijs van vijftig miljoen euro voor Aouar op te hoesten is door la Vecchia Signora. Juventus is echter vastberaden om de jeugdinternational van Franrijk in de zomerse transferperiode te verwelkomen, waardoor Matuidi als ruilmiddel zou kunnen fingeren in een eventueel deal met Lyon.

Juventus is bereid om Lyon een transfersom 32 miljoen euro te betalen voor de diensten van Aouar en wil daarnaast Matuidi, die door de Italianen wordt getaxeerd op ongeveer 17 miljoen euro, richting Frakrijk sturen. Matuidi werd in 2017 voor ongeveer 25 miljoen euro door Juventus opgepikt bij Paris Saint-Germain en heeft nog een contract tot medio volgend jaar in Turijn. De 33-jarige mannetjesputter is geen onmisbare schakel voor trainer Maurizio Sarri en zou zodoende aankomende zomer al kunnen vertrekken. Matuidi diende behalve PSG ook Troyes AC en Saint-Étienne eerder in Frankrijk.