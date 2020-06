Van Gaal aangepakt door voormalig pupil: ‘Hij spreekt niet de waarheid’

Louis van Gaal en Adnan Januzaj blijven op gespannen voet met elkaar leven. Van Gaal had de Belgische vleugelaanvaller in de seizoenen 2014/15 en 2015/16 onder zijn hoede bij Manchester United, maar van een succesvolle samenwerking was geen sprake. De Nederlandse oefenmeester liet onlangs weten dat dat vooral aan Januzaj zelf lag en dat is in het verkeerde keelgat geschoten bij de aanvaller, die tegenwoordig in Spanje onder contract staat bij Real Sociedad.

Januzaj werd in 2011 door Manchester United weggeplukt uit de jeugdopleiding van Anderlecht en debuteerde twee jaar later in de hoofdmacht van de Engelse topclub. Hij speelde in zijn debuutjaar in alle competities 35 wedstrijden en wist daarin 2 doelpunten en 2 assists aan te tekenen, maar na de komst van Van Gaal in de zomer van 2014 belandde de destijds negentienjarige Januzaj vrij snel op een zijspoor. De technisch begaafde buitenspeler speelde in het seizoen 2014/15 in totaal 21 wedstrijden onder Van Gaal, waarvan 8 als basisspeler. In de daaropvolgende voetbaljaargang maakte Van Gaal in alle competities slechts zevenmaal gebruik van Januzaj (vier basisplaatsen).

Van Gaal liet zich vorige maand tegenover Het Nieuwsblad kritisch uit over Januzaj en benadrukte dat de Belg het vooral aan zichzelf te wijten had dat hij destijds niet uit de verf kwam. "Adnan heeft zo-véél kansen gehad. Net als Memphis Depay. Op zoveel posities ook. Ik geloofde in die spelers. Maar dan moet je wel een bijdrage leveren in het team-tactische plan. Je moet het wel afdwingen, hoor. Adnan had toen geen zelfbeeld wat hij goed en fout deed, om daar maar weer eens op terug te komen", zo vertelde de oud-coach.

Januzaj heeft vandaag op zijn beurt in gesprek met dezelfde krant weer uitgehaald naar Van Gaal. "Ach, Louis van Gaal. Ik moet me eigenlijk niet verdedigen tegen hem, de statistieken zeggen genoeg. Telkens als ik het verschil maakte met een assist of een goal, zat ik de wedstrijd nadien weer op de bank. Voor Memphis gold hetzelfde", verzucht de huidige spelmaker van Real Sociedad. "Als hij zegt dat hij ons genoeg kansen heeft gegeven, spreekt hij niet de waarheid, zo simpel is het. Er zijn gelukkig mensen genoeg bij Manchester United die me wel naar waarde weten te schatten."

De statistieken zeggen het volgende: in de 28 officiële wedstrijden (12 basisplaatsen) die Januzaj in twee seizoenen tijd speelde onder Van Gaal kwam hij tot 1 doelpunt en 0 assists. Hij scoorde op 14 augustus 2015 als basisspeler het enige doelpunt voor Manchester United in de uitwedstrijd tegen Aston Villa. The Red Devils speelden vervolgens in het kader van de Champions League-kwalificatie op 18 augustus hun volgende wedstrijd tegen Club Brugge en ook toen was Januzaj basisspeler, net als in het competitieduel vier dagen later met Newcastle United en de return tegen Club Brugge, weer vier dagen later. Januzaj wist echter tegen zowel Club Brugge als Newcastle United het verschil niet te maken en hoefde in het vervolg onder Van Gaal niet meer te rekenen op een basisplaats. In 2017 verliet hij Manchester United definitief voor een avontuur bij Real Sociedad, waar de 25-jairge Belg vandaag de dag een zeer gewaardeerde kracht is.