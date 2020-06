‘Arsenal krijgt jawoord en hengelt nieuwe centrumverdediger binnen'

Arsenal ligt op koers voor het binnenhalen van Dayot Upamecano, zo stelt Tuttosport. De verdediger van RB Leipzig heeft volgens de Italiaanse sportkrant zijn jawoord gegeven aan the Gunners. Upamecano heeft de clubs voor het uitzoeken, want ook AC Milan, Manchester United en Bayern München hebben interesse.

De 21-jarige Upamecano geldt als een van de grootste talenten op de positie van centrumverdediger. RB Leipzig wil de mandekker het liefst niet kwijt, maar gaat gezien het medio 2021 aflopende contract van de Fransman toch over tot verkoop. De nummer drie van de Bundesliga heeft naar verluidt een akkoord bereikt met Arsenal over een bedrag van ongeveer 45 miljoen euro.

Hoewel ook Manchester United en Bayern München interesse hadden, waren Arsenal en AC Milan volgens Tuttosport het meest concreet geïnteresseerd in Upamecano. De achterhoedespeler heeft onlangs aan Milan laten weten niet in te gaan op het aanbod van i Rossoneri. Milan wil Ralf Ragnick, die Upamecano kent van zijn periode als directeur van RB Leipzig, aanstellen als hoofdtrainer en hoopte daarmee een troef in handen te hebben.

Upamecano geeft echter de voorkeur aan Arsenal, dat financieel krachtiger is dan zijn concurrentie uit Milaan. Bij the Gunners staan David Luiz en Shkodran Mustafi op de nominatie om te vertrekken, waardoor de Londenaren behoefte hebben aan een nieuwe centrumverdediger. Upamecano speelt sinds 2017 voor Leipzig, dat hem overnam van het gelieerde Red Bull Salzburg. Dit seizoen staat hij op 25 wedstrijden in de Bundesliga, waarin hij niet scoorde.