Meesterlijke kopbal van Haaland houdt titelstrijd nog enigszins spannend

Borussia Dortmund heeft het kampioensfeest van Bayern München in ieder geval voor even uitgesteld. De nummer twee van de Bundesliga mocht zaterdagmiddag niet verliezen bij Fortuna Düsseldorf, want dan zou Bayern later op de dag genoeg hebben aan een zege op Borussia Mönchengladbach. Het leek 0-0 te worden, totdat invaller Erling Braut Haaland in de vijfde minuut van de blessuretijd toesloeg met een knappe kopbal: 0-1. Daardoor heeft Bayern op dit moment vier punten meer dan Dortmund.

Lucien Favre voerde slechts een wijziging door in de basisopstelling van Dortmund ten opzichte van het competitieduel met Hertha BSC (1-0 zege) van exact een week geleden. De van een schorsing teruggekeerde Mats Hummels nam plaats in de achterhoede. Daardoor kon Emre Can, tegen Hertha nog centrumverdediger, doorschuiven naar het middenveld en verloor Thomas Delaney zijn basisplek. Het grootste nieuws was echter de rentree van Erling Braut Haaland in de wedstrijdselectie; de spits ontbrak de afgelopen twee duels door een knieblessure. Hoewel Dortmund het niet makkelijk had, was een nederlaag - en daarmee een mogelijke landstitel voor Bayern, nooit een realistisch scenario.

De thuisploeg had de touwtjes in handen en kreeg enkele kansen om de score te openen. Doelman Florian Kastenmeier kende echter een sterk optreden. Zijn belangrijkste ingreep vond plaats in de zeventiende minuut, toen hij Achraf Hakimi ht scoren belette in een één-op-één-situatie. Fortuna maakte geen aanstalten naar voren en hield Dortmund in bedwang met terughoudend veldspel. Ook na de pauze liep het niet soepel bij Dortmund, dat maar weinig gevaar stichtte. Na een uur maakte Haaland zijn entree als vervanger van Alex Witsel en Dortmund hoopte dat hij de ban kon breken.

Het was echter Raphaël Guerreiro die dat leek tedoen. Na een gesmoord schot van Haaland volleerde de opgestoomde verdediger heerlijk raak in de rechterhoek. Voordat hij uithaalde, kreeg hij de bal echter op de bovenarm en daardoor werd zijn treffer geannuleerd. Kort daarvoor was Fortuna nog heel dicht bij de openingstreffer, toen doelman Roman Bürki een volley van Marcel Sobottka pareerde. Ook negen minuten voor tijd sloeg het noodlot bijna toe voor Dortmund. Van geruime afstand waagde Steven Skrzybski een laag en hard schot, dat door de benen van Hummels verdween en de paal trof. Diezelfde Skrzybski volleerde in de laatste minuut van de officiële speeltijd nog net naast. Uiteindelijk was het tóch Haaland die de ban brak, door raak te knikken in de 95ste minuut. Hij plantte een voorzet vanManuel Akanji in de verre hoek: 0-1.