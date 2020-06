‘Barcelona verbijstert Real Madrid met aanbieding voor jeugdspeler’

Barcelona is hard op weg om de jeugdopleiding te versterken met Fabián Luzzi. De zestienjarige spits van Rayo Vallecano stond ook in de belangstelling van Real Madrid en Atlético Madrid, maar Barcelona is bereid om de jongeling een veel aantrekkelijker contractaanbod te doen dan de concurrenten, zo schrijft ESPN. Real Madrid zou zijn afgehaakt toen het doorkreeg hoe ver Barcelona wil gaan om Luzzi binnen te halen.

Luzzi geldt als een van de grootste talenten van Spanje. De tiener maakte nog niet zijn officiële debuut voor tweededivisionist Rayo Vallecano, maar trainde in de tweede seizoenshelft regelmatig mee met het eerste elftal. Bovendien behoorde hij tot de wedstrijdselectie voor twee duels in de Copa del Rey, al kwam hij niet van de bank af. Luzzi werd geboren in Brazilië, maar is jeugdinternational voor Spanje Onder-16. Bij ieder jeugdteam van Rayo Vallecano groeide hij uit tot topscorer.

De aanvaller, vorige maand pas zestien geworden, mag sinds zijn verjaardag een profcontract tekenen. Barcelona, Real Madrid en Atlético Madrid waren al gauw in de race om zijn handtekening. Maar toen Real Madrid doorkreeg welke contractvoorwaarden Barcelona voorschotelde aan Luzzi, staakte men de strijd: zelf zou Real Madrid nooit zoveel salaris uitkeren aan een jeugdspeler, zo klinkt het. Bij Barcelona zou hij kunnen aansluiten bij de Onder-19, met perspectief op promotie naar Barcelona B. De club hoeft Rayo Vallecano slechts een opleidingsvergoeding betalen. Zelf zou Luzzi al zijn jawoord hebben gegeven aan de koploper van LaLiga.

Dat hij veel gaat verdienen, kan gezien de financiële gevolgen van de coronacrisis opvallend worden genoemd. Anderzijds is het niet de eerste keer dat Barcelona verbazing wekt met de bedragen die het betaalt in jeugdspelers. Vorig jaar zou de club hebben geblunderd bij een poging om jeugdspeler Ilaix Moriba langer vast te leggen. In plaats van zijn nieuwe contractaanbieding naar zijn zaakwaarnemer te mailen, kwam de mail terecht bij competitiegenoot Espanyol. Die club was volgens bronnen van ESPN 'verbijsterd': de inmiddels zeventienjarige middenvelder kon meer verdienen dan enkele spelers uit het eerste elftal van Espanyol. Het zou gaan om een salaris van twee miljoen euro, verspreid over drie jaar.