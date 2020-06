‘Hij wilde afzien van een transfer naar Bayern en bij Real Madrid tekenen’

Robert Lewandowski was zes jaar geleden dicht bij een transfer naar Real Madrid. De aanvaller beschikte destijds over een aflopend contract met Borussia Dortmund en genoot concrete interesse van zowel Bayern München als Real Madrid. “Ik had een contractvoorstel van Real Madrid op zak, met daarin alle financiële details voor Lewy. Het waren betere voorwaarden dan bij Bayern. De doorslaggevende factor was echter dat hij bij Real Madrid niet de nummer één zou zijn en bij Bayern juist wel”, zo stelt Cezary Kucharski.

Kucharski was jarenlang de zaakwaarnemer van Lewandowski, maar in 2018 gingen beide partijen uit elkaar. De Poolse aanvaller laat zijn belangen nu door Pini Zahavi behartigen. Kucharski stelt in gesprek met Poolse media dat hij zijn ex-cliënt afraadde om naar Spanje te gaan. “Ik vond het geen goed idee dat hij naar Real Madrid ging als de back-up van Karim Benzema. Bij topclubs staan twee sleutelposities vaak op papier al vast. Voorafgaand aan een seizoen weet iedereen wie de nummer één in het doel en de nummer één in de punt van de aanval is.”

“Het is voor die voetballers ook belangrijk om te weten dat je de nummer één bent”, stelt Kucharski. “In de onderhandelingen met Real Madrid vroeg ik om het rugnummer negen, het nummer van Benzema, maar dat werd afgewezen. Dat nummer was van Benzema. Bij Bayern beloofden Karl-Heinz Rummenigge en Uli Hoeness juist wél het rugnummer negen, ook al speelde Mario Mandzukic er toentertijd mee. Dat was voor mij een belangrijk teken en ik vond de overgang van Dortmund naar Bayern dan ook de veiligste optie.”

In voetbalminnend Polen zette men vraagtekens bij de naderende overstap van Lewandowski naar de Allianz Arena. “Josep Guardiola zou hem helemaal niet willen, Bayern wilde hem alleen om Dortmund te verzwakken, hij zou het niveau niet aankunnen. De druk was immens. Ik weet nog goed dat journalisten schreven dat Lewandowski niet beter was dan Mandzukic, dat Guardiola hem helemaal niet wilde omdat hij Barcelona ook niet met een spits had gespeeld. Vandaag vind ik het leuk om eraan terug te denken, maar het zorgde destijds wél voor twijfels bij Lewandowski”, zo verzekert Kucharski.

“Op een gegeven moment wilde hij zelfs afzien van een transfer naar Bayern en een contract met Real Madrid ondertekenen”, zo verzekert de zaakwaarnemer. “Omdat Cristiano Ronaldo er toen speelde, vanwege de zon in Madrid…Maar ik drong er bij hem op aan om zijn woord richting Bayern te houden en overtuigde hem ervan dat hij de nummer één bij een grote club moest zijn. Natuurlijk had hij de concurrentiestrijd met Benzema kunnen winnen, maar met zijn status van destijds kon ik niet toestaan dat hij de nummer twee van wat voor club dan ook zou worden, van welke topclub dan ook. Dat had ik ook in de gesprekken met Manchester City en Arsenal aangegeven. Dat was destijds voor mij een cruciale factor.”

Lewandowski staat na bijna zes complete seizoenen op liefst 236 doelpunten in 281 officiële duels voor Bayern. Het lijkt uitgesloten dat de aanvaller, die in augustus 32 jaar wordt, of wie dan ook ooit het clubrecord van 563 goals, op naam van Gerd Müller, zal breken. “Ik denk dat Lewandowski zijn loopbaan bij Bayern zal afsluiten. Dat zou ik in ieder geval aanraden als ik zijn zaakwaarnemer zou zijn.” Hij denkt niet dat Lewandowski ooit alsnog voor Real Madrid zal spelen. “Ik denk dat alleen Ruud van Nistelrooij als dertiger ernaar toe ging. Ik zou als ik hem was de focus op Bayern en het breken van records leggen.”