La Gazzetta dello Sport: Ajax kan miljoenen verdienen aan Kluivert

Justin Kluivert wordt opnieuw in korte tijd met een vertrek bij AS Roma in verband gebracht. Een week geleden werd de 21-jarige aanvaller nog met een zomerse transfer naar Juventus in verband gebracht, maar volgens La Gazzetta dello Sport is Arsenal mogelijk de toekomstig werkgever van de Nederlander. De clubleiding van i Giallorossi ziet in Kluivert de oplossing om de financiële huishouding een boost te geven.

Mino Raiola behartigt de belangen van zowel Kluivert als Henrikh Mkhitaryan. Laatstgenoemde is op huurbasis overgenomen van Arsenal en komt in aanmerking voor een definitief verblijf in het Stadio Olimpico. De vraagprijs van Arsenal is naar verluidt een obstakel en dus wordt er achter de schermen gekeken naar een inventieve oplossing, zo verzekert de befaamde roze sportkrant uit Italië.

De bedoeling zou zijn dat Mkhitaryan voor twaalf tot veertien miljoen euro definitief bij AS Roma aan de slag gaat, terwijl Kluivert voor een bedrag van 35 tot 40 miljoen euro naar Londen vertrekt. Tien procent van de transfersom is voor voormalig werkgever Ajax, dat destijds niet alleen 17,25 miljoen euro van de Romeinen ontving maar ook nog eens een aardig doorverkooppercentage in de onderhandelingen afdwong.

Il Corriere dello Sport schreef eerder dat Maurizio Sarri zeer gecharmeerd is van Kluivert en van zins was om de ex-Ajacied een heuse metamorfose te laten ondergaan. Kluivert staat te boek als rechtsbenige linksbuiten, maar de oefenmeester van Juventus wil daar naar verluidt verandering in willen brengen. Hij denkt dat Kluivert om te turnen is in een valse nummer negen, zoals hij dat eerder deed met Dries Mertens bij Napoli. Sarri werkte in Napels vanaf 2015 samen met de Belgische aanvaller en besloot hem vanaf het seizoen 2016/17, toen Gonzalo Higuaín net naar Juventus was vertrokken, in de spits te posteren.

Het experiment pakte uitstekend uit: Mertens maakte dat seizoen liefst 28 goals in de Serie A en speelt nog altijd als centrumspits. Kluivert speelde sinds 2018 tot dusver 62 officiële wedstrijden voor de Romeinen, waarin hij negen keer scoorde. Zijn contract in de Italiaanse hoofdstad loopt nog drie jaar door, tot de zomer van 2023.