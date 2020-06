Brescia neemt juridische stappen tegen Mario Balotelli en Mino Raiola

Brescia neemt juridische stappen tegen Mario Balotelli en zijn zaakwaarnemer Mino Raiola, zo heeft de Serie A-club aangekondigd. Zonder de namen van de twee te noemen, spreekt Brescia in een verklaring via de officiële kanalen van ‘een valse en lasterlijke beschuldiging’ naar aanleiding van enkele uitlatingen van de Italiaanse Nederlander.

Raiola claimde dat Balotelli als enige Brescia-speler nog nooit was getest op het coronavirus. Via social media bevestigde de aanvaller, die al enige tijd in onmin met zijn werkgever leeft, dat dit inderdaad nog niet gebeurd was. Brescia verzekert dat er elke zaterdag en zondag gezondheidstesten worden uitgevoerd door de federale inspectie. “We willen graag verduidelijken dat Brescia de voorschriften van het gezondheidsprotocol volgt.”

“We hebben zelfs een specialist fulltime in dienst genomen om zo goed mogelijk om te kunnen gaan met deze door het virus veroorzaakte situatie. Daarom vinden we het schaamteloze laster dat we juist door een van onze medewerkers ervan worden beschuldigd dat we de regels niet naleven”, zo valt er in het communiqué van Brescia te lezen. “We hebben onze advocaten een mandaat gegeven om tot juridische vervolging over te gaan.”

De verstandhouding tussen Brescia, de hekkensluiter van de Serie A, en Balotelli is al lange tijd behoorlijk slecht. De aanvaller liet onlangs verschillende trainingen schieten, onder meer vanwege vermeende buikklachten. Voorzitter Massimo Cellino noemde Balotelli ‘een rare gozer’ en zei ervan uit te gaan dat hij binnenkort vertrekt bij de club. Het contract van de 36-voudig international van Italië loopt nog twee jaar door, maar wordt automatisch beëindigd als de club degradeert. Brescia zou achter de schermen hoe dan ook bezig zijn met ontbinding van het tot medio 2022 lopende contract van Balotelli.